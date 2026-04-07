『スタディサプリENGLISH』、「双方向型AI英会話」機能を全主要講座に提供開始

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が提供する有料英語学習アプリ利用者数No.1*の『スタディサプリ ENGLISH』は、2026年3月より、800を超える主要講座において、生成AIを活用した「双方向型AI英会話」機能の提供を開始しました。従来の「キーフレーズを発話して自己採点する」形式から、「AIとリアルタイムで対話できる英会話体験」へ進化。より実践的かつ個別最適化されたフィードバックを通じて、学習者のアウトプットの質と量を高めます。

*1: 調査委託先：マクロミル 回答者：1年以内に有料の英語学習アプリを利用した1016名｜調査期間：2025年8月19日～8月27日 調査手法：インターネット調査

1.「双方向型AI英会話」機能の特徴

１.台本型から“対話型”へ。実践的な英会話体験

生成AIが発話内容に応じてリアルタイムに応答し、自然な会話のキャッチボールを実現。決められたフレーズの再現ではなく、実際のコミュニケーションに近い形で英会話を練習できます。

２.リアルタイム×個別最適フィードバック

発話内容に対してその場で改善ポイントを提示。表現の自然さや語彙・文法の適切性、より良い言い換え例など、多角的な観点からフィードバックを行い、アウトプットの質を高めます。

３.「英会話」だけで終わらない、総合的な英語力向上

本機能は、単なる会話練習ツールではなく、英語学習全体の中でアウトプットを最適化する中核機能です。『スタディサプリENGLISH』が提供する800を超える体系的なレッスンの中にAI英会話を組み込むことで、リスニング力・語彙力・文法力・スピーキング力を一体的に強化します。インプットとアウトプットを循環させながら、「聞き取れる・理解できる・話せる」を一体で伸ばす学習設計により、総合的な英語力の向上を実現します。

2.開発の背景：「覚えたのに話せない」という壁

英語学習者からは、「キーフレーズは覚えたが実際には話せない」「相手の発話が聞き取れない」「本番になると発言できない」といった課題が多く聞かれます。こうした背景には、単発的な会話練習だけでは、会話に必要な総合的なコミュニケーション力を十分に補えないという構造的な課題があります。

そこで『スタディサプリENGLISH』では、“話すために必要な総合スキル”を段階的に身につける学習設計の中に、AI英会話を統合しました。

インプットとアウトプットを循環させることで、「聞き取れる・理解できる・話せる」を一体で伸ばす学習体験の実現を目指します。

3.導入の効果（検証結果）

本サービスの提供に先立ち、ビジネス英語コースにて検証を実施しました*。

検証の結果、ユーザーからのGood評価は95％と高い満足度を記録しました。さらに、従来のアウトプットトレーニングと比較してAI英会話の活用は約2.3倍に増加し、学習者のアウトプット量の大幅な拡大が確認されました。また、不適切な応答は見られず、安全性も確認されています。

これらの結果を踏まえ、アウトプット量の増加と満足度向上の双方が確認されたことから、本サービスの提供に至りました。

*2: 実施期間：2025年11月18日～2026年2月17日、実施回数：5125回、利用ユーザー数：714名

4.『スタディサプリENGLISH』の目指す世界観

『スタディサプリENGLISH』では、学習者の「学ぶ」から「測る」、そして「効果を実感する」までを一貫して支援する取り組みを進めています。その一環として、2026年4月6日（月）より、会員向けに「TOEIC(R) L&R IPテスト（オンライン）*」 受講サービスを開始しました。日々の学習成果を可視化し、努力の積み重ねを具体的なスコアとして実感できる環境を整えることで、より効果を実感しやすい学習体験の実現を目指します。

“話せる自分”に近づくことは、単なる語学力の向上にとどまらず、挑戦できる機会を広げ、新たな一歩を踏み出す人を増やすことにつながると考えています。

『スタディサプリENGLISH』は、ユーザーの継続的な学習を支援し、一人ひとりが自信を持って挑戦できる社会の実現に向け、今後も学習体験の進化を続けてまいります。

*3: TOEIC(R) Listening & Reading IPテスト（オンライン）の略称です。

スタディサプリENGLISHシリーズについて

1回3分のすきま時間で英語学習できるアプリ。大人の英語学習では新日常英会話コース / TOEIC(R) L&R TEST対策コース / ビジネス英語コースがあります。個人の他に、法人（企業）向け、学校向けにもサービスを提供しております。

個人向けサイト https://eigosapuri.jp/

法人向けサイト https://eigosapuri-biz.jp/

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