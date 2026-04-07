ERPC、フランクフルトおよびアムステルダムの共有 Solana RPC / Geyser gRPC ノードを増強

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルトおよびアムステルダムリージョンにおける共有 Solana RPC および共有 Solana Geyser gRPC ノードを増強したことをお知らせいたします。

両リージョンにおける共有プランへの需要急増に伴い、最新世代の AMD EPYC 第 5 世代を搭載したノードを各リージョンに追加投入し、共有プラン全体の処理キャパシティ（同時負荷への対応余力）を約 2 倍まで引き上げました。すでに増強は完了しており、直近で確認されていた負荷スパイク時の応答遅延は大きく改善されています。

いつもありがとうございます。引き続き全世界 100 カ国以上のお客様にご利用いただいており、皆様からのフィードバックがプラットフォームの改善を支えています。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

増強の概要

今回の増強は、共有 Solana RPC および共有 Solana Geyser gRPC を対象としています。フランクフルトおよびアムステルダムは、ERPC プラットフォームにおいて最も需要の高いリージョンです。両リージョンに最新世代の AMD EPYC 第 5 世代ノードを追加投入し、共有プラン全体の処理キャパシティを約 2 倍まで引き上げました。

増強はすでに稼働しており、直近の負荷急上昇時に発生していた応答遅延は大きく改善されています。今後の需要増加にも余裕を持って対応できる構成です。

需要急増の背景 - トップティアとしての評価が広がる

両リージョンの共有プランへの需要は、複数の要因が重なって押し上げられています。

最大の要因は、Epics DAO バリデータが全 Solana バリデータの中で世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達したことに代表される、ERPC のパフォーマンスがトップティアとして広く認知されつつあることです。バリデータ性能の継続的な改善は、SWQoS エンドポイントの品質、Solana Geyser gRPC の配信速度、Solana RPC の応答品質を支える重要な基盤です。

特に Solana Geyser gRPC の速度については、外部での評価が広がり、新規のお客様が継続的に集まっている状況です。Solana RPC の応答品質も安定しており、SWQoS エンドポイントの人気も高まっています。Unlimited Plan は、クレジット制限・呼び出し TPS 制限のない構成として、コストパフォーマンスの面でも高い評価をいただいています。

また、初期の頃に ERPC を試していたお客様が改めて品質を確認し、本格的に定着していくケースも増えています。昨年と比較してもパフォーマンスの向上が明確であり、戻ってきたお客様からのフィードバックにもその実感が反映されています。

Buidlers Collective（BDLC）NFT の Hodlers の増加も、需要の押し上げ要因の一つです。BDLC の複数所持で Bundle Standard プランが枚数分適用されるようになったアップデートにより、複数リージョンでの本番運用に共有プランを活用するケースが広がっています。

共有プランが人気である理由 - 開発から本番まで「ちょうどよい」インフラ

RPC 用の高額なベアメタルサーバーをレンタルするよりも、共有 Solana RPC / Geyser gRPC のほうが多くのユースケースで合理的です。

ERPC の共有プランは、グローバル開発のためのインフラとして設計されています。プラットフォーム全体で高品質な構成を維持し、パフォーマンスセーブを一切排除した運用を継続しているため、開発環境としても本番環境としても安定して動作します。Solana RPC ノードを自前で RPC 用ベアメタルに構築する場合と比較して、コスト面でも運用負荷の面でも有利です。

私たちは、お客様が戦略と開発に集中できるよう、インフラ側の改善に集中しています。マネージドサービスとして進化を続けることで、共有プランのお客様にも妥協のないチューニングをお届けし、共有プランとして非常に高い体感性能を継続的に提供できる環境を整えています。多くのユースケースにおいて、RPC 用ベアメタルを借りて自前運用するよりも合理的な選択肢となっています。

SLV と AI エージェント - 知見はオープンソースとして還元

ERPC の運用で得られた最適化手法やチューニングパラメータは、オープンソースの AI Agent Kit である SLV のスキルとして AI エージェントに反映され、世界全体に還元されています。slv onboard と slv c の 2 コマンドだけで、AI エージェントとの自然言語の対話で Solana バリデータ・RPC の運用やアプリ開発をすぐに始められます。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

BDLC GENESIS 所持で増強された共有ハイパフォーマンス基盤を活用

Buidlers Collective（BDLC）GENESIS NFT を所持している間は、月額ユーロ698 相当を基本枠とする Bundle Standard 特典を無料でご利用いただけます。今回増強された共有 Solana RPC および共有 Solana Geyser gRPC のハイパフォーマンス環境を、Hodlers の皆様はそのまま活用できます。複数枚保有している場合は、保有枚数分の Bundle Standard プランが適用され、フランクフルトとアムステルダムの両リージョンで独立したエンドポイントを構成することも可能です。

Buidlers Collective NFT マーケットプレイス（Magic Eden）: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンターの開設へ

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

この研究開発の集大成として、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設を進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。今月のオープンを予定しており、プラットフォーム全体のさらなる高速化の基盤となります。

改善を続けてまいります

お客様が戦略と開発に集中できるよう、私たちはインフラの改善に集中します。使いやすさとパフォーマンスの最大化の双方を追求し、日々研究開発を続けてまいります。

今回の共有 Solana RPC / Geyser gRPC ノードの増強は、その日常的な改善の一部です。これからも、皆様の快適なご利用のために改善を継続してまいります。

いつもありがとうございます。これからも ERPC をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

リンク一覧

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

Buidlers Collective NFT（Magic Eden）: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc

Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR