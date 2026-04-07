「食べログ スペイン料理 百名店 2026」を発表

株式会社カカクコム

株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2026年4月7日（火）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ スペイン料理 百名店 2026」を発表しました。

発表サイト：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/spanish/2026(https://award.tabelog.com/hyakumeiten/spanish/2026)

「食べログ スペイン料理 百名店 2026」について

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「スペイン料理 百名店」は今回で2回目の発表となります。今回は東京都から32店、大阪府から17店、神奈川県から8店が選出されました。

選出方法について

選出基準日：2026年2月24日

以下条件に該当する店舗から点数上位100店を選出

・選出基準日時点で、第一ジャンルが「スペイン料理」となっている

2026年は初選出が17店

信州の自然が育んだ本格ジビエ料理などが人気の「MANO(https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20027723/)」（長野県北佐久郡）をはじめ、生ハム協会のエキスパートが届ける本格郷土料理が魅力の「リストランテ バル ポルテーニョ(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13157189/)」（東京都墨田区）、日本人好みにアレンジしたパエリアや豊富なタパスなどが揃う「コシーナウチダ(https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43009814/)」（熊本県熊本市中央区）、ヨーロッパで研さんを積んだシェフが個性的な沖縄食材を使って作るスペイン料理が評判の「PAUL(https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47031254/)」（沖縄県国頭郡）など17店が初選出となりました。

スペイン料理 百名店 2026 初選出店（17店）

店名/エリア

エル ブエイ(https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13115919/)/東京都

COMEDOR MONRICO(https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131402/13077333/)/東京都

GinaGina(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13264430/)/東京都

食堂 aca(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130704/13296958/)/東京都

スペインレストラン 銀座エスペロ(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13244977/)/東京都

リストランテ バル ポルテーニョ(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13157189/)/東京都

スペイン料理レストラン エル・ヴィエント(https://tabelog.com/gunma/A1001/A100101/10004632/)/群馬県

Arashida(https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14082481/)/神奈川県

Del Mar COMEDOR Y TERRAZA(https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14096128/)/神奈川県

MANO(https://tabelog.com/nagano/A2003/A200301/20027723/)/長野県

蘖(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23089604/)/愛知県

Raiz(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260503/26040257/)/京都府

ピエドラ(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27062250/)/大阪府

ヌメロ スィンコ(https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280301/28068824/)/兵庫県

バル ババ(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40044972/)/福岡県

コシーナウチダ(https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43009814/)/熊本県

PAUL(https://tabelog.com/okinawa/A4702/A470202/47031254/)/沖縄県

※移転やリニューアルの場合も初選出としています

※他ジャンルを含め、初めて百名店に選出されたお店を初選出としています

【食べログ 百名店について】

食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award（https://award.tabelog.com/）」と合わせ、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよう、幅広いジャンルで名店100店を発表しています。今年も食堂、アジア・エスニックなどのジャンルを発表予定です。

【食べログ 概要】

外食体験を豊かにするレストラン検索・予約サービス。掲載店舗数は89万店以上。お店が発信するこだわり情報やユーザーが投稿した口コミ・写真など、レストランに関する豊富な情報から、さまざまな視点で目的に合ったお店が探せます。またいつでもどこからでも、簡単に空席確認やネット予約ができます。

・食べログについて：https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign

2026年4月現在の掲載レストラン数は約89万件、口コミ投稿数は約9,009万件。

アクセス状況：月間利用者数 1億175万人、月間総PV24億6,234万PV（2025年12月実績）。

（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：8,336万人 パソコン：1,839万人

※月間利用者数の計測方法について：

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年２月をもってAMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしました。

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【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service