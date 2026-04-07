ミッフィーから世界の子どもたちについての「おてがみ」が届く　ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム　Letters from miffy　世界とつながる おてがみ。 【プレスリリース】

公益財団法人日本ユニセフ協会

【2026年4月7日 東京発】

公益財団法人 日本ユニセフ協会（東京都港区・会長：高須幸雄）は、世代を超えて親しまれているうさぎのキャラクター「ミッフィー」からの「おてがみ」を通して、ユニセフの活動や世界の子どもたちについて学べる毎月の寄付プログラム「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム Letters from miffy（レターズ・フロム・ミッフィー）」を新たに開始しました。

「Letters from miffy」では、同プログラムにお申し込みいただき、毎月定額のご寄付をお寄せいただく皆さまのもとに、世界を旅するミッフィーが、行く先々で出会ったユニセフの支援を受けた子どもたちのストーリーを紹介する「おてがみ」を、一定期間にわたって偶数月にお送りします。ユニセフへの継続的なご寄付が、世界各地の子どもたちのために役立てられ、希望を届けている様子を、ミッフィーからのおてがみを通して感じられる内容となっています。

＜プログラムの流れ＞

１. 特設サイト内の専用フォームよりお申し込み

特設サイトURL： https://unicef.jp/lfm_pr

２. ウェルカムパックのお届け（お申し込みから約3～4週間後に送付）

同封内容：

・ミッフィーからのポストカード

・ウェルカムレター

・特製クリアファイル2枚

３. 旅するミッフィーからのおてがみ開始（2カ月に1度、偶数月に送付）

同封内容：

・ミッフィーからのポストカード

・世界の子どものストーリー

・特製ステッカー2枚

＊3通お届けの予定。好評の場合は延長の可能性あり。

＊おてがみの郵送期間終了後は、自動で通常の「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」に移行し、毎月のご寄付は継続されます。

■ 「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」とは

ご自身でお決めいただいた一定額*をご指定の金融機関から毎月自動振替で継続的にご協力いただく募金プログラムです。世界中の子どもたちの命と権利を守り、未来への希望をつなぐ、幅広い支援に役立てられます。継続的なご寄付は、その時々で特に支援の必要性が高い分野や地域の子どもたちに、迅速かつ効果的に届けられます。

＊「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム Letters from miffy」では、毎月1,500円以上のご寄付からお申し込みいただけます。

■ ミッフィーのイラスト使用許諾の経緯

ミッフィーの作者であるディック・ブルーナさんは、誰かの助けが必要な人たちのために自分が描いたものが役立ったらうれしい、との思いから、これまで世界各国の社会活動に協力してこられました。世界の子どもたちのために行われているユニセフの活動に対しても、例えば、日本ユニセフ協会が過去に頒布していたユニセフ製品へのイラスト使用許可をいただいておりました。このたびの「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム Letters from miffy」においても、世界の子どもたちへの支援の輪を広げるというプログラムの趣旨へのご賛同のもと、イラスト使用の許諾を受け、制作しております。

＊ユニセフはいかなる企業、ブランド、商品やサービスを推奨するものではありません。

＊ ＊ ＊

■ ユニセフについて

ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動する国連機関です。現在約190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、その理念をさまざまな形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのために活動しています。ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの任意拠出金で支えられています。https://www.unicef.org ※ユニセフ国内委員会（ユニセフ協会）が活動する32の国と地域を含みます

■ 日本ユニセフ協会について

公益財団法人 日本ユニセフ協会は、32の先進国・地域にあるユニセフ国内委員会の一つで、日本国内において民間で唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、募金活動、アドボカシーを担っています。https://www.unicef.or.jp