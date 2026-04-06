RakutenTV配信中！タイBLドラマ「Your Sky」のBlu-rayが2026年6月22日（月）に発売決定＆リリース記念イベントを開催！コリタメ限定でイベント参加券付きBlu-rayを販売！

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「Cutie Pie」や「The Next Prince」などで知られるヒットメーカー・Mandee Work×DOMUNDIがおくる、正統派学園ラブコメディー！ファン待望のBlu-ray Box発売＆リリース記念イベントが日本で開催決定！

(C)MandeeWork (C)DOMUNDITV

昨年2025年2月よりRakuten TVにて独占配信がスタートしたタイBLドラマ「Your Sky」の

Blu-ray BOXが2026年6月22日(月)に発売決定＆リリース記念イベントを開催！

イベント参加方法は、コリタメサイト限定で販売される「Blu-ray BOX【イベント参加券付き 初回生産限定盤】」を購入した方を先着でご招待！

Blu-ray BOX【初回生産限定盤】特典にはアウターケースやフォトブックレット（24P）、ステッカーシート、フォトグレイカード（7枚）、スクエアブロマイド（4枚）が封入された豪華仕様となっています。

また、映像特典として2025年7月に開催された「Your Sky Fanmeet in Japan」の1部＆2部と、日テレプラスで放送された日本オリジナルバラエティー「What's on your Tokyo sky?」も収録されたボリュームたっぷりの内容！

イベント概要

『「Your Sky」Blu-ray BOXリリース記念イベント（仮）』

■日時

2026年7月4日（土） 午後予定

※開催1カ月前までに開場・開演時刻を告知いたします。

■会場

東京ビッグサイト 国際会議場（東京都江東区有明3-11-1）

https://www.bigsight.jp/organizer/facilities/conference/intl.html

■出演者

Thomas、Kong

■イベント内容・注意事項・サポート等

後日、「Your Sky」日本公式X（@YourSky_JP(https://x.com/YourSky_JP)）で発表いたします。

■申込期間

2026年4月8日（水）20:00～2026年5月26日（火）

※予定数に達し次第終了となります。

■イベント参加方法

・コリタメサイト(https://koretame.com/)でイベント参加券付きBlu-rayをご予約いただいた方を先着でご招待。

封入された【イベント参加券】を会場まで持参してください。当日、座席番号が記載されたチケットと引き換えます。（座席番号はランダムです）

※Blu-ray1点につき1名様のご招待となります。

※ご注文後のキャンセルは一切お受けできません。詳細をご確認のうえご予約をお願いいたします。

■イベントに関するお問い合わせ先

「Your Sky」日本公式X：@YourSky_JP(https://x.com/YourSky_JP)（運営：ザ・ワークス）

※イベントに関する詳細・最新情報は、「Your Sky」日本公式Xにてお知らせいたします。

※会場、販売店舗へのお問い合わせはお控えください。

主催：ザ・ワークス

Blu-ray商品情報

※イメージ画像

■商品名：Your Sky Blu-ray BOX

■発売日：2026年6月22日（月）

■価 格：

初回生産限定盤（イベント参加券付き）

39,600円（税抜価格：36,000円）

初回生産限定盤

27,500円（税抜価格：25,000円）

通常盤

16,500円（税抜価格：15,000円）

【キャスト】

Thomas、Kong、AuAu、Save、TeeTee、Por、Patji

【収録内容】

本編（EP1～EP12）+スペシャルエピソード（EP1～EP3）

【初回限定盤特典】

封入特典：アウターケース、フォトブックレット（24P）、ステッカーシート、フォトグレイカード（7枚）、スクエアブロマイド（4枚）

特典映像：Your Sky Fanmeet in Japan【1部】、Your Sky Fanmeet in Japan【2部】、What's on your Tokyo sky?

【封入特典（初回・通常共通）】

ストーリーリーフレット

※発売日、仕様、特典、ジャケット・デザイン等は都合により予告なく変更する場合がございます。

※日本配信：RakutenTV 2025年2月14日（金）～

発売元：ザ・ワークス／Rakuten TV

販売元：コンテンツセブン

＜Blu-ray販売店舗＞

https://www.c7-collection.com/yoursky-shops

※イベント参加券付きBlu-rayはコリタメサイトでのみ販売となります。4月8日（水）20：00より先着にて販売開始いたします。

※イベント参加券無しのBlu-rayは同日時より通常の予約販売となります。

場面写真1場面写真2場面写真3

(C)MandeeWork (C)DOMUNDITV

作品情報

＜ストーリー＞

オー先輩（Mike）からの執拗なアプローチを断れず、困っていたお人よしのティーラック（Kong）は、イケメンだけど怖いと噂の先輩・ムンファー（Thomas）にぶつかり、手に持っていたコーヒーをムンファーのシャツにこぼしてしまう。印象的な出会いを果たした2人は、気まずい顔見知りに…。ある日、オーのバースデーパーティーに誘われて出席したティーラックは、オーから強引に迫られピンチに…！ そんな彼を、偶然居合わせたムンファーが救うが、とっさに「恋人だ」と宣言してしまう。そして2人は、オーがティーラックをあきらめるまで“偽の恋人”を演じることになる。怪しむ周囲に本物のカップルだと信じてもらうために恋人同士らしく振舞ううち、ティーラックとムンファーはお互いに、特別な感情を抱き始めていることに気付く…。

＜キャスト＞

ムンファー役：ティートゥット・チュンマニラット（Thomas）

ティーラック役：ゴンポップ・ジロモントリ（Kong）

リアル役：タナプーム・セッタシティクン（AuAu）

ヒア役：ウォラポン・ワーラ（Save）

ガイジャイ役：ワンピチット・ニミットパクプーム（TeeTee）

プンリー役：スパカーン・ジラチョーティクン（Por）

タイプ役：ジラチャット・ブサパワニット（Patji）

オー役：チンラット・シリポンチャワリット（Mike）

＜スタッフ＞

監督：ナタワット・ピヤノンポン「Naughty Babe」「Zomvivor」

原作：25.15.66「Your Sky」

制作：2024年 タイ

原題：Your Sky Series

●「Cutie Pie」や「The Next Prince」などで知られるヒットメーカー・Mandee Work×DOMUNDIがおくる、正統派学園ラブコメディー！

「Cutie Pie」や「Naughty Babe」、「The Next Prince」など、人気作を多数手掛けるMandee Work×DOMUNDIがおくる、王道ラブコメディー。今や次世代エースと名高いThomas＆Kongの初主演作にして、タイ国内外でスマッシュヒットを記録。Thomas、Kongのほか、AuAu、Save、TeeTee、Por、Patjiら、脇を固めるフレッシュなキャストたちのみずみずしい演技が光る大注目作。

●偶然の出会いから、“偽の恋人”に!!

ゆっくりと恋を育む、ピュアラブストーリー

学園ラブコメの王道展開を多数ちりばめながらも、王道の枠にとらわれず、現代の若者たちの心に寄り添うストーリー展開と演出にアップデート。Kongが演じる「NO」と言えないお人好しのティーラックと、Thomasが演じるイケメンだけど冷酷だと噂されるムンファー。最悪な出会いを果たしながらも、“偽の恋人”を演じることになった2人が、徐々に心の距離を近付けていく様子に胸キュン必至(ハート) 彼らを応援する仲間たちとの絆や、仲間たちの間に生まれる恋模様にも、心がほんわか温かくなる。

■「Your Sky」RakutenTV配信ページ 2025年2月14日（金）～

https://tv.rakuten.co.jp/content/503367/

■「Your Sky」公式X

https://x.com/YourSky_JP