株式会社金市商店（本社：京都市中京区三条通富小路西入中之町21）は、自社が展開するシングルオリジンハニーシリーズより、冬に採れる希少な蜂蜜、「長崎県長崎市産びわ蜂蜜」を2026年4月1日（水）より発売します。蜂蜜専門店ミールミィ各店や「ミールミィネットショップ https://miel-mie.com/ 」などで販売します。

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■冬に採れる、めずらしい蜂蜜「びわ蜂蜜」

びわは、寒い冬の時期に花を咲かせる珍しい植物です。その花から採れる「びわ蜂蜜」は、数ある蜂蜜の中でも特に希少な存在です。一般的に蜂蜜の採蜜は、花が多く咲く春から夏にかけてが中心とされています。本来、冬はミツバチにとって越冬の季節。活動が制限される中での採蜜は難しく、強い群れでなければ成立しません。厳しい寒さの中では、巣に戻れなくなるミツバチもいるほどであり、養蜂家にとっても大きなリスクを伴います。そのような過酷な環境の中で採れるびわ蜂蜜は、まさに“特別な蜂蜜”と言えます。

■長崎の名産地から、久しぶりの入荷

そんなびわ蜂蜜を、名産地・長崎の養蜂家に案内いただき、ハニーハンター市川拓三郎も久しぶりに出会うことができました。味わいは、ほんのりフルーティでクセが少なく、すっと口に広がるやさしい甘み。トーストやヨーグルトはもちろん、さまざまな食材に寄り添う万能な蜂蜜です。冬の厳しさの中で生まれた、この季節ならではの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

【商品情報】

シングルオリジンハニーシリーズ 発売日：2026年4月1日（水）

0489 長崎県長崎市産びわ蜂蜜 1,728円（税込）タイプ：Fruity-Balance特徴：2026年2月21日に長崎県長崎市に咲くびわの花から採れた蜂蜜。味わい：ほんのりフルーティでクセが少なく、すっと口に広がるやさしい甘み。https://miel-mie.com/c/honey/so_0489?utm_source=atpress&utm_medium=release

〇シングルオリジンハニー

蜂蜜は「蜜源、場所、時期」などによって味わいがそれぞれ異なります。その異なる"オリジン"を持つ蜂蜜を、個性そのままに瓶詰したのが「シングルオリジンハニー」。ハニーハンター市川拓三郎が世界中からいろいろな蜂蜜を集め、世界20か国、日本20都道府県以上から100種類を超える蜂蜜を取り揃えています。

〇ハニーハンター市川拓三郎

金市商店の三代目で、蜂蜜の仕入れを社長の市川拓三郎が自ら行う。日本中、世界中の養蜂家を訪ね、蜂蜜を仕入するのがハニーハンターの市川拓三郎。年間に食べる蜂蜜は300種類以上、年間の移動距離は地球1.3周分に当たる約52000キロを超える。養蜂家を直接訪ねることで、蜂蜜がどのような環境で、どのように採られているかを、自らの目と舌で確かめる。そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けする。

【販売場所】

・ミールミィ 三条本店〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21・ミールミィ 京都髙島屋店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F・ミールミィ 阪急うめだ店 〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店B2F・ミールミィ ネットショップ https://miel-mie.com/

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

■関連リンク・SNS・HP

株式会社金市商店 公式サイト：https://kaneichi.kyoto/蜂蜜専門店ミールミィInstagram：https://www.instagram.com/mielmie__/蜂蜜専門店ミールミィX：https://x.com/mielmie_shop京都蜂蜜酒醸造所Instagram：https://www.instagram.com/kyotomead/京都蜂蜜酒醸造所X：https://x.com/kyotomead

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。

【直営店舗】

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所（2024年3月10日オープン）（金市商店公式サイト）http://www.kaneichi-syouten.com/

本件に関するお問い合わせ担当：市川 電話：075-221-6639 FAX：075-221-3879 pr@kaneichi.kyoto