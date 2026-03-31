歌手・俳優・華道家として活躍する當間ローズが、遺品整理会社 ゼロプラスのアンバサダーに2026年4月就任することが決定しました。





ユニフォーム姿の、當間ローズ





今回のご縁のきっかけは、ゼロプラス代表・荒津社長が、別会社として経営・運営されている株式会社愛里【就労支援施設A型事業所 E-work愛里】での取り組みについて話をするため、當間ローズの番組にゲスト出演されたことでした。

その後、當間ローズが行う社会貢献活動「薔薇色の人生プロジェクト」にも深く賛同いただき、さらに荒津社長ご自身のお子様が重度の障がいをお持ちであることを知り、両者のご縁はより深いものとなりました。





ゼロプラス荒津社長と當間ローズ





今回アンバサダーを務めるゼロプラスの遺品整理は、単なる片付けではありません。

荒津社長は、遺品整理について次のように語ります。

「故人の想い出を大切にし、残されたご家族が前を向いて笑顔になれるよう、“想い”を整理する仕事です。」

その言葉に強く心を動かされた當間ローズは、今回アンバサダーとして活動することを決意しました。





人は必ずいつか旅立ちます。

それは悲しいことですが、その人の想いは生きている人の心の中で生き続け、受け継がれていくものです。

だからこそ、當間ローズは次のように語ります。

「いつかその時が来たら、私はゼロプラスさん、そして荒津社長にお願いしたいと思っています。社長は私より年上ですが、人間いつ何があるか分かりませんからね(笑)。」





命を大切にし、想いを繋ぎ、人生を薔薇色にしていく。

當間ローズはゼロプラスと共に、これから社会に温かいメッセージを届けていきます。









■遺品整理会社 ゼロプラスについて

会社名 ： ZEROPLUS 株式会社

所在地 ： 〒441-8004 愛知県豊橋市吉前町字西吉前新田161-4(本社)

〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾3025-1(関東事務所)

〒111-0042 東京都台東区寿1-19-1 桃林寺内2F(関東事務所)

設立 ： 2015年10月

資本金 ： 1000万円

事業内容： 遺品整理、不用品の片付け、不用品の買取、貿易業

企業理念： 世界規模でのリサイクル

みんなに、喜んでもらえる企業を目指す。

会社URL ： https://www.kaishu-zeroplus.net/









【當間ローズプロフィール】

當間ローズ

ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持つ4ヶ国語を話す、クワトロリンガルの歌手・俳優・華道家です。ラテン音楽を原点に2017年にユニバーサルミュージックより歌手デビュー。2019年にはFOCUS Brazilグランプリを受賞、2020年に『バチェロレッテ・ジャパン』出演で注目を集め、2021年には東京オリンピック静岡県聖火ランナーの第一走者を務めました。





現在はNHK『地球ラジオ』のレギュラーやTBS【ラビット】の出演、NHK総合『うまい』『阿佐ヶ谷アパートメント』『筋肉体操』、フジテレビ『酒のツマミになる話』、TBS『冒険少年』『サンデージャポン』など、多彩なメディアに出演。音楽やトークを通じて多文化社会におけるメッセージを発信し続けています。

ミュージカルでは『サンリオ・フラガリアメモリーズ』『ピーターパン』『新テニスの王子様』『ALTABOYZ』などの話題作にメインキャストとして出演し、表現者としても幅広く活躍しています。





また華道家として【薔薇色の人生プロジェクト】を立ち上げ、ロスフラワー問題に取り組みながら、伝統的な盆栽と現代アートを融合させた“ハイブリッド盆栽”を発表。東福寺塔頭光明院、浜名湖花博、EXPO OSAKAブラジル館、京都駅、ウエスティンホテル、などで作品を展示し、国内外で高い評価を得ています。さらに特別支援学校や外国人学校に花と一緒にメッセージを届ける活動を通じ、異文化共生とSDGsの理念を実践しながら、日本文化の魅力を世界へと発信しています。









■公式SNS

・公式X

https://x.com/toumarose

・公式Instagram

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・ゼロプラス

https://www.kaishu-zeroplus.net/