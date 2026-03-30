株式会社Premium Language Capital（PLC）（本社：千葉県千葉市、代表：佐藤大悟）は、役員・管理職・リーダー層を対象に、交渉・プレゼン・契約・事業提携/拡大・投資家対応など「結果が求められる場面」でそのまま使える 「実務直結型アメリカ・ビジネス英語」 の特別体験セッション（30分カウンセリング付き）を2026年春より提供開始します。本プログラムは、単なる会話練習ではなく、ビジネスの意思決定や合意形成を前に進めるための「伝え方・押さえるべき論点・言い回し」を、実務の流れに沿って整理し、短期間でも「変化が体感できる設計にした点」が特長です。

■ 提供の背景：英語は「話せる」だけでは成果が出ない

海外パートナーや海外投資家との商談・契約・提携の場面では、発音や文法の正しさだけでは、実際の成果にはつながりません。求められるのは、次のような意思決定を前に進めるためのコミュニケーションです。・交渉の論点を整理し、相手の懸念を先回りして伝える力・反論や条件提示に対し、曖昧さを残さず合意点を詰めていく力・社内稟議や投資家説明など、意思決定に必要な情報を的確に通す力本プログラムでは、こうした領域を単なる「英語学習」ではなく、「成果を出すための実務英語」として設計。経営層・管理職・リーダー層が直面しやすい実務シーンに特化し、実際のビジネス成果につながる英語コミュニケーションを提供します。

■ プログラム概要（30分カウンセリング付き特別体験）

本体験では、受講者の現状および直近の実務課題（例：海外会議、提案、交渉、投資家向け説明など）を短時間で整理したうえで、実務の現場で起こりやすい「詰まりどころ」を明確化。その場で、すぐ使える表現や進め方に落とし込みます。

【特別体験メニュー（先着20社限定／期間限定）】

1）プレミアムカウンセリング（30分）＋プレミアムトライアル（50分）通常 11,000円 → 8,250円（25％OFF）2）プレミアムカウンセリング（30分）＋エグゼクティブトライアル（90分）通常 24,000円 → 18,000円（25％OFF）※期間：2026年5月31日まで※対象：役員・管理職・リーダー層（経営企画、海外事業、営業責任者、プロジェクトマネージャー等を想定）

■ PLCの特長

1）実務経験のあるアメリカ英語のトレーナーのみが担当アメリカ・カナダ出身で、実務の文脈を理解したトレーナーが担当します。英語そのものに加え、会議・交渉・提案・合意形成などの「ビジネスの進め方」を含めて改善します。2）会議・交渉・プレゼン・契約など「成果が求められる場面」に特化実際の業務で使用する資料・論点・やり取りをベースに、再現性の高い実務英語として構築します。（「話せるようになる」よりも「結果につながる」ことを重視した設計）3）必要に応じた実務支援にも対応（連携ネットワーク）英語トレーニングに留まらず、案件の内容やフェーズに応じて、関連領域の実務支援につなげられる体制を整えています。アメリカ・ニューヨーク投資銀行系アドバイザリーファームとの連携も含まれます。

■ お申込み・詳細

公式サイト（サービス概要・詳細）： https://plc-language.com/お問い合わせ・ご相談（フォーム／窓口）： https://plc-language.com/inquiry

■ 会社概要

商号：株式会社Premium Language Capital代表者：代表取締役 佐藤大悟所在地：〒263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東1-2-1 レジデンシャルコート稲毛B-421E-mail：info@plc-language.comTEL：090-6547-6942Web：https://plc-language.com/