船舶用双方向VHF無線電話装置供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
船舶用双方向VHF無線電話装置世界総市場規模
船舶用双方向VHF無線電話装置とは、船舶間および船舶と陸上局の間で音声通信を行うための超短波（VHF帯）無線通信機器であり、航行安全の確保や運航連絡、緊急時対応に不可欠な装置です。船舶用双方向VHF無線電話装置は通常、国際的に定められた海上移動業務用周波数を使用し、呼出・応答・一斉通報などの通信機能を備えるとともに、DSC（デジタル選択呼出）やチャンネル切替、送信出力調整などの機能を統合しております。また、防水・耐振動設計により過酷な海上環境でも安定運用が可能であり、小型船舶から商船まで幅広い船舶の通信インフラとして利用されております。
図. 船舶用双方向VHF無線電話装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345346/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345346/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル船舶用双方向VHF無線電話装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の192百万米ドルから2032年には254百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル船舶用双方向VHF無線電話装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、海上安全規制の強化による需要拡大
国際海事機関（IMO）や各国海上当局による安全規制の強化に伴い、船舶の通信装備の標準化が進んでおります。特に沿岸航行や商業船舶においては、確実な音声通信手段の確保が義務化・推奨されるケースが増えており、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入需要が拡大しております。安全航行のための基本通信インフラとして、同装置の市場成長を後押ししております。
2、小型船舶・レジャー市場の拡大
プレジャーボートや漁船、作業船などの小型船舶の増加により、簡易かつ信頼性の高い通信手段へのニーズが高まっております。携帯性や操作性に優れた船舶用双方向VHF無線電話装置は、小規模運航者でも導入しやすく、安全確保の観点から普及が進んでおります。特にマリーナ利用の増加や沿岸観光の活発化が市場需要を押し上げております。
3、港湾・海上交通管理の高度化
港湾管制や船舶交通サービス（VTS）の高度化により、リアルタイム通信の重要性が高まっております。船舶と管制局との迅速な情報共有を実現するため、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入が不可欠となっております。入出港管理や衝突回避支援などの運用において、標準通信手段としての役割が強まり、市場拡大の要因となっております。
今後の発展チャンス
1、海上貿易および船舶数増加による導入拡大
世界的な海上貿易の拡大や物流需要の増加に伴い、商船・作業船・漁船などの運航数が増加しております。これにより船舶間通信および港湾との連絡手段として船舶用双方向VHF無線電話装置の搭載需要が拡大し、新規造船および既存船の装備更新の機会が広がります。海上輸送活動の活発化は、同装置の長期的な市場成長を支える重要な要因となっております。
2、レジャー船舶・沿岸活動の拡大
クルーズ船やプレジャーボート、沿岸観光などの海上レジャー活動の増加により、安全通信機器の需要が拡大しております。小型船舶でも簡易かつ信頼性の高い通信手段が求められるため、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入機会が増加しております。特に漁業活動や個人所有船の増加は、手持ち型・小型モデルの市場成長を促進する将来の重要なビジネス機会となります。
船舶用双方向VHF無線電話装置とは、船舶間および船舶と陸上局の間で音声通信を行うための超短波（VHF帯）無線通信機器であり、航行安全の確保や運航連絡、緊急時対応に不可欠な装置です。船舶用双方向VHF無線電話装置は通常、国際的に定められた海上移動業務用周波数を使用し、呼出・応答・一斉通報などの通信機能を備えるとともに、DSC（デジタル選択呼出）やチャンネル切替、送信出力調整などの機能を統合しております。また、防水・耐振動設計により過酷な海上環境でも安定運用が可能であり、小型船舶から商船まで幅広い船舶の通信インフラとして利用されております。
図. 船舶用双方向VHF無線電話装置の製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345346/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル船舶用双方向VHF無線電話装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の192百万米ドルから2032年には254百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル船舶用双方向VHF無線電話装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、海上安全規制の強化による需要拡大
国際海事機関（IMO）や各国海上当局による安全規制の強化に伴い、船舶の通信装備の標準化が進んでおります。特に沿岸航行や商業船舶においては、確実な音声通信手段の確保が義務化・推奨されるケースが増えており、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入需要が拡大しております。安全航行のための基本通信インフラとして、同装置の市場成長を後押ししております。
2、小型船舶・レジャー市場の拡大
プレジャーボートや漁船、作業船などの小型船舶の増加により、簡易かつ信頼性の高い通信手段へのニーズが高まっております。携帯性や操作性に優れた船舶用双方向VHF無線電話装置は、小規模運航者でも導入しやすく、安全確保の観点から普及が進んでおります。特にマリーナ利用の増加や沿岸観光の活発化が市場需要を押し上げております。
3、港湾・海上交通管理の高度化
港湾管制や船舶交通サービス（VTS）の高度化により、リアルタイム通信の重要性が高まっております。船舶と管制局との迅速な情報共有を実現するため、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入が不可欠となっております。入出港管理や衝突回避支援などの運用において、標準通信手段としての役割が強まり、市場拡大の要因となっております。
今後の発展チャンス
1、海上貿易および船舶数増加による導入拡大
世界的な海上貿易の拡大や物流需要の増加に伴い、商船・作業船・漁船などの運航数が増加しております。これにより船舶間通信および港湾との連絡手段として船舶用双方向VHF無線電話装置の搭載需要が拡大し、新規造船および既存船の装備更新の機会が広がります。海上輸送活動の活発化は、同装置の長期的な市場成長を支える重要な要因となっております。
2、レジャー船舶・沿岸活動の拡大
クルーズ船やプレジャーボート、沿岸観光などの海上レジャー活動の増加により、安全通信機器の需要が拡大しております。小型船舶でも簡易かつ信頼性の高い通信手段が求められるため、船舶用双方向VHF無線電話装置の導入機会が増加しております。特に漁業活動や個人所有船の増加は、手持ち型・小型モデルの市場成長を促進する将来の重要なビジネス機会となります。