株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、HUBエキマルシェ大阪ウメスト店にて、クラフトビール「No.1/SAISON」を3月28日（土）より同店限定で販売いたします。「NO.1/SAISON」を醸造する「日々一泡Brewery」は、株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネットが手がける自家醸造クラフトビール事業で、地域に根ざしたビールづくりを行っています。今回の取り扱いは、地域のクラフトビールをより多くのお客様に体験していただきたいという思いから実現したものです。 また、HUBエキマルシェ大阪ウメスト店での販売は、大阪・福島エリアの活性化にも寄与できる取り組みと考えております。英国パブの雰囲気を味わえる同店にて、「日々一泡Brewery」のクラフトビールをぜひご堪能ください。

【商品情報】

■スタイル セゾン（ベルギー発祥のエールビール）■香り フルーティーでスパイシーな香りが特徴です。カスケード（アメリカンホップ）のレモンやグレープフルーツのような香りと、イーストケントゴールディングス（英国ホップ）のスパイシーさが感じられます。■口当たり ドライ & キレが特徴で余分な甘みが残らず、「ゴクゴク」いける設計です。■フィニッシュ スッと消える後味で、飲み飽きることなく楽しめます。食事との相性も良く、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

【日々一泡Breweryについて】

■コンセプト（HPより） ～日常にひと泡吹かせる醸造所～ 日常に溢れている制約や抑圧から解き放たれるきっかけとなり、閉塞感を打破するように。 「日々一泡ブルワリー」は日々を懸命に生きる人々へ向けて、「いつもの」ビールを「もっといいもの」に変えてゆく。 これまで味わったことのない感動や各地のブルワリーを巡るような体験を通じ、まだ見ぬ世界を楽しむ醸造所。 1杯のクラフトビールからはじまる非日常体験を、1人でも多くの人に広めたい。 ここにしかない美味しさと、ここでしか出逢えない喜びを、たっぷり注ぎ込んだグラスが、ふつふつと音を立ててあなたを待ち侘びている。■店舗〒553－0003大阪市福島区福島8丁目1-1

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