近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月4日（土）の入学式終了後、大学入学を機に大阪に転居してきた新入生や、入学式に「ぼっち」状態で参加した新入生に対し、「吉本新喜劇 川畑泰史による近大新入生のための大阪人対策講座」を開催します。大阪人にまつわる知識をレクチャーし、大阪に根付く文化「吉本新喜劇」を演じるワークショップを行うことで、新入生同士の交流を図ります。【本件のポイント】●吉本新喜劇の川畑泰史氏が、地方出身や「ぼっち」の新入生に向けて大阪人対策講座を開催し、新入生に大阪独特の文化や、大阪人とのコミュニケーション術を伝授●メンバーの横山氏が本学OBであるお笑いコンビ「愛凛冴（ありさ）」による、「おもろい自己紹介の作り方紹介」も実施●「吉本新喜劇」の演劇体験を通して、新入生同士の交流や友人作りのきっかけとする【本件の内容】近畿大学と吉本興業株式会社（大阪府大阪市）は、平成28年（2016年）に包括連携協定を締結し、大阪らしい「おもろい」研究や教育に協力して取り組んでいます。その取り組みの一環として、入学式の終了直後に、吉本新喜劇の川畑泰史氏をお招きして新入生向けの講義とワークショップを行います。入学を機に大阪に来た新入生や、入学式に「ぼっち」で参加した新入生に対し、大阪で生活するうえで知っておくと役立つコミュニケーションの基礎知識を、笑いを交えながらレクチャーしていただきます。講座の冒頭では、本講座のアシスタントを務めるお笑いコンビ「愛凛冴」による、「おもろい自己紹介の作り方紹介」を実施します。ボケ担当の横山氏が平成27年（2015年）に本学経済学部国際経済学科を卒業しています。また、講座の前半では、「笑い」が深く生活に根差した大阪人独特のノリや文化、大阪人の多くが持つ「おいしい」のマインド、数多くの「大阪人あるある」の解説を通して、大阪人の特徴やコミュニケーションの取り方のコツを伝授します。後半には、川畑氏が作成したオリジナル台本を基に、新入生同士でアレンジを加えて、実際に「新喜劇」を演じるワークショップを行います。新入生が大阪のノリや文化を学び、「新喜劇」を演じることで新入生同士の交流・友人作りの場とするとともに、これからの新しい出会いに臆することなく、積極的にコミュニケーションを図り、充実した大学生活をスタートできるようにすることをめざします。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月4日（土）13：00～14：30場所：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）対象：令和8年度近畿大学新入生（参加無料、事前申込不要、定員350人）【講師プロフィール】川畑泰史（かわばたやすし）氏NSC9期生として吉本興業に所属後、平成3年（1991年）吉本新喜劇に入団。平成19年（2007年）～令和5年（2023年）3月まで座長を務める。新喜劇の台本制作だけでなく、令和5年（2023年）の「ピノキオ～絵本の中の僕～」（ABCホール）では作・演出を担当するなど、多岐にわたる制作活動を行っている。吉本興業が運営する芸人養成校NSCやよしもとパフォーミングアカデミーで講師として新喜劇や台本制作に関する授業を行うなど、後世の育成にも力を注いでいる。【アシスタントプロフィール】愛凛冴（左：横山 右：玲二）横山：ボケ担当、平成4年（1992年）生まれ 平成27年（2015年）近畿大学経済学部国際経済学科卒業玲二：ツッコミ担当、平成9年（1997年）生まれ結成わずか1年でよしもと漫才劇場のメンバー入りを果たし、M-1グランプリ2024・2025では準々決勝まで進出。【令和8年度近畿大学入学式】日時：令和8年（2026年）4月4日（土）10：00～11：42場所：近畿大学東大阪キャンパス 記念会館（大阪府東大阪市新上小阪3-4） （近鉄大阪線「長瀬駅」、近鉄奈良線「八戸ノ里駅」から徒歩約20分）【関連リンク】経済学部https://www.kindai.ac.jp/economics/