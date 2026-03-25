東京都現代美術館を舞台に長女と3人で迎えた数年越しの結婚式を実現“フミカナ”夫妻が美しすぎる新郎新婦姿を披露

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する結婚情報サービス『ゼクシィ』のYouTubeチャンネル『ゼクシィTV』に、フミヤさん・カナミさんの“フミカナ”夫妻が出演することになりましたので、概要をお知らせします。本企画は東京都、公益社団法人 日本ブライダ ル文化振興協会（BIA）、一般社団法人 未来ウエディング JAPAN（FWJ）の 3 者による取り組みの一環 で実施いたしました。

■フミヤさんとカナミさんが結婚式！ ファーストミート史上最速（？）の「足音泣き」も

結婚リアリティーショーに出演し、2021年に結婚、2024年には長女のハンナちゃんを授かった“フミカナ”夫妻。ウエディングフォトは撮影済でしたが、「式に関してはコロナ禍の影響もあり、なかなかできなかった」（フミヤさん）ということで、今回結婚式を挙げることを決意されたそうです。入念に準備を重ね、式場は東京都現代美術館を選択。フミヤさんは「妻の好きな世界観で仕上げたいと思いつつ、任せすぎと思われたくなかった。バランスを意識して過ごした時間でした」と話します。

迎えた式当日。ファーストミートでカナミさんの姿を見ると「綺麗だね…綺麗だね…」と抑えきれない涙を拭うフミヤさん。「泣くとは思っていなかった。ワクワクの方が強かったけれど、目を閉じて妻の足音を聞いた瞬間、出会ってから今日までが走馬灯のように流れて涙が…」と語ると、カナミさんからは「待って、見る前から泣いていたってこと？」とツッコミが。「そう、足音泣き」とフミヤさんが返すと揃って笑顔を見せました。

おふたりの結婚式の様子はYouTubeチャンネル「ゼクシィTV」で3月25日（水）16:00より公開中です（https://youtu.be/V9bOsgQM1-M）。

■ふたりらしい夫婦・家族の誓いの言葉は…？

夫婦の誓いの場面では、「この世界で僕にとっての女性は1人だけです。この1人の女性と娘を幸せにするためだけにこの人生を生きていくことを誓います」とフミヤさん。カナミさんは「すぐ小言を言わないよう努力します。イライラしても顔に出さないよう努めます。綺麗な妻でいられるよう努力します」と応じ、会場には笑顔と拍手があふれました。また、長女ハンナちゃんも入場すると、今度は3人で「互いに愛し合って人生をかけて一生我が子を愛していくことをここに誓います」と力強く家族の誓いの言葉を交わしました。結婚証明書に使用する花については、揃って“尊敬”の花言葉を持つ水仙を選択。カナミさんは「尊敬できる部分があるから仲良くいられるし、良い関係を続けられる」と語り、フミヤさんも「妻には尊敬しかない。今の自分があるのは妻のおかげ」と互いを称え合いました。

■式の感想は「もうパーフェクト」「3人のこのタイミングが1番良かった」

結婚式後のインタビューでフミヤさんは「当初はカナミが喜んでくれればそれでいいと思っていたんですけど、実際にやってみると思っていたよりもすごく良かった」と率直な気持ちを話し、カナミさんは「（結婚式の）その場の空気感は当日でしか味わえない特別なもので、すごく幸せな気持ちになれました」と語っています。準備期間について、フミヤさんはカナミさんの負担にならないよう努めていたということで「（結婚式準備の中で）不快な思いをさせていない？」とお伺いを立てる一幕も。カナミさんは「本当に全部がスムーズに進んだので、私からするともうパーフェクトです」と振り返り、フミヤさんは「やった！やった！」とふたりに拍手を送りました。「僕は娘と3人のこのタイミングで結婚式を挙げられたことが1番良かったなって思います。結婚式の1つ1つの事柄や景色に対して全部に心が動きました。関わってくださった皆さんには本当に感謝だなと思います」と胸がいっぱいの様子のフミヤさんでした。

※公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会（BIA） 「ブライダル産業振興」「消費者の生活文化向上」を目的に、1995 年 11 月に一般社団法人として設立さ れ、2012 年 4 月より公益社団法人へと移行した、式場や婚礼に携わる 335 の法人からなる団体です。

※一般社団法人 未来ウエディング JAPAN（FWJ） コロナをきっかけに業界の健全な発展と一組でも多くの結婚・結婚式を増やすことを目的に、2022年9月 に設立された、ウエディングに携わる 197 の法人からなる団体です。

※＜東京都の結婚支援事業とは＞ 結婚を希望しながらも一歩を踏み出せないでいる都民を社会全体で後押しするため、結婚に向けた気運の 醸成に取り組んでいます

撮影場所：東京都現代美術館

■出演者情報

フミカナ

ライフスタイルアイコンとして、大手企業の広告やグローバルブランドのファッションモデル、CM出演など幅広く活動。結婚・出産・家族という人生の節目を通して、夫婦のライフスタイルを表現し、多くの支持を集めている。男性不妊治療を経て、2024年9月に第一子となる長女が誕生。現在は愛犬とともに、家族3人で暮らす。FUMIYAは、妊娠・出産・育児を文化として再定義する社会実装型プロジェクト「me Days」のFounder。医療・教育領域と連携しながら、次世代の社会の空気を構造から再設計する取り組みを推進している。

■アザーカット

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