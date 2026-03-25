京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)では、5月24日(日)に京阪電車 寝屋川車両基地で京阪グループのお客さま感謝イベント「ファミリーレールフェア 2026」を開催します。

本イベントは、沿線にお住まいのご家族連れの方に楽しんでいただくとともに、京阪電車はもちろん京阪グループに対する理解を深めていただくことを目的として開催しています。2001年に第1回を開催し、コロナ禍による2年のリアル開催の中止(2020・2021年はオンラインにて開催)を経て、今回で22回目となります。開催に際しては、会場内の混雑を避け、安全にお楽しみいただくため、入場時間指定制の完全事前申込・抽選制とします。当日は、京阪電車の寝屋川車両基地を公開し、電車との綱引き大会やミニ電車、電車をクレーンで持ち上げる作業の見学など、普段はなかなか見たり触れたりすることができない京阪電車の魅力を体感していただけるほか、京阪バス車両の展示やグッズ販売、京阪電車・叡山電車・京福電車の鉄道グッズ販売など、京阪グループの魅力を楽しんでいただけるイベントが盛りだくさんです。また、つり革を用いた巾着バッグや電車型のレザーを使ったチャームが作れるワークショップなど、京阪版SDGs「BIOSTYLE」を発信する取り組みも実施します。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくは https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■「ファミリーレールフェア 2026」の概要 1．日 時 5月24日(日) 9時30分～15時30分 入場時間指定制 9時30分～、10時30分～、11時30分～ ※入場について、完全事前申込・抽選制を採用します(入れ替え制ではありません)。詳細は次ページ以降をご参照ください。 ※開催日前日および早朝からお並びいただくことは、近隣住民の皆さまのご迷惑になりますのでご遠慮ください。2．場 所 京阪電車 寝屋川車両基地 大阪府寝屋川市木田元宮2丁目1番1号(寝屋川市駅下車、徒歩約15分)

(1)事前申し込みが必要なイベント（入場ご当選後に応募いただけます ※1組につき1イベント）①マルタイの乗車体験軌道を整備する工事車両マルタイの乗車体験ができます。②レールサイクル乗車体験緊急時に使用するレールサイクルの乗車体験ができます。③レールの上を走る自動車作業自動車の乗車体験ができます。④運転士は君だ、車掌は僕だ運転台・車掌台で各種操作の体験ができます。⑤車両点検を体験しよう電車の台車で車両の点検を体験できます。

(2)事前申し込みが不要なイベント①洗車でＧＯ！電車に乗って洗車機を通り抜ける様子を車内から見学いただけます。②制帽・ヘルメットで「ハイ、チーズ！」電車と記念撮影をお楽しみいただけます。③電車と力くらべ綱引き大会お子さま同士で力を合わせて電車と綱引き対決ができます。④電車を持ち上げる力持ち電車をクレーンで持ち上げる作業を見学いただけます。⑤ミニ電車に乗ろう3000系、8000系のミニ電車にご乗車いただけます。

(3)物販・展示①グッズ販売京阪電車をはじめとした、京阪グループ各社オリジナルの鉄道・バスグッズなどを販売します。※会場やWEBでの鉄道部品の販売やオークションは、本年は実施いたしません。②大型バスの展示京阪バスの大型バスがやってきます。※会場内では、軽食・飲料の販売も行う予定です。(4)ワークショップ（一部整理券または事前予約が必要なイベントがあります。詳細は、入場ご当選後にご案内いたします。） おまつり委員会とつり革をアップサイクルし隊！吊り革の輪部分を使った巾着バッグや電車型のレザーを使ったチャームなど、楽しくサステナブルなものづくり体験ができます。

(5)ご来場感謝特典：おけいはんポイント進呈当日ご来場いただいた方に、ご来場感謝特典としておけいはんポイントを進呈するキャンペーンを実施いたします。＜ご注意＞・年齢制限、身長制限の設定や有料となるイベントがあります。･イベントの概要や会場までのアクセス等の詳細については、ファミリーレールフェア2026特設WEBページ（https://www.keihan.co.jp/recommend/railfair/）をご確認ください。・天候や主催者の都合により、イベントを変更または中止する場合があります。■入場について（完全事前申込・抽選制）事前にオンライン上でお申込みいただき、抽選のうえ、当選された方のみご入場いただけます。※入場にご当選された方には追って、事前申し込みが必要なイベントの抽選についてご案内します。１． お申込期間 2026年3月31日(火)13時～4月10日(金)13時 ※先着順ではありません。２． 抽選発表 2026年4月22日(水) ※予定３． お申込方法 LINE公式アカウントよりお申込みいただけます。申込方法について詳しくはイベント特設ページをご覧ください。https://www.keihan.co.jp/recommend/railfair/

４．抽選結果 当選、落選に関わらず上記抽選発表日に結果を通知します。 ５．お問い合わせ 京阪電車お客さまセンター 06ー6945ー4560【平日】9時～19時 【土・日・祝】9時～17時※抽選結果、グッズ等の販売品目についてのお問い合わせにはお答えいたしかねます。以上

https://newscast.jp/attachments/pwaplCC0I2SvTvnsu8PN.pdf