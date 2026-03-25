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現役高校生の“声”を取り入れた新プロテインブランドAIZU誕生！エナジードリンクに着目し、たんぱく質の摂取不足解消を目指す『カフェインゼロ×エナジードリンク×プロテイン』飲料を発売
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、高校生の今（健康）と未来（夢）を応援する新たなプロテインブランド『AIZU』を立ち上げ、高校生の健康に配慮したカフェインゼロのプロテインエナジードリンクなどを、3月25日（水）よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗（一部店舗を除く）にて順次発売します。
■『カフェインゼロ×エナジードリンク×プロテイン』がもたらす新たな価値
プロテイン市場で高い販売シェアを誇るドン・キホーテでは現在、約40ブランド/約390アイテムのプロテイン商品を取扱っており、20〜40代男性・40代女性を中心に人気の商品です。しかし従来の粉末プロテイン商品は水分・容器が必要となり、日常生活のなかで気軽にプロテインを摂取するにはハードルがありました。
また、現代の高校生において、男子のたんぱく質摂取量は増加傾向のなか、女子は減量志向や偏食により、たんぱく質摂取量は減少傾向※1といえます。さらに、高校生全体の生活習慣としても朝食・昼食の欠食などにより、たんぱく質不足を招きやすい世代として課題に挙げられています。
一方で、高校生がよく飲む飲料として挙げられるエナジードリンク市場では、購入者層の半数以上を若年層（10〜20代前半）が占めていることから、当社は高校生の日常の一部として浸透している “エナジードリンク”に着目。成長期である高校生の健康面に寄り添い、気軽にプロテインを摂取しながら青春を謳歌してほしいという想いから、プロテイン商品の高い販売シェアを持ち、若年層とも親和性の高い当社だからこそできる「高校生に特化したカフェインゼロでエナジードリンクタイプのプロテイン飲料」の開発に至りました。
部活終わりや放課後のリフレッシュ、テスト・受験勉強の追い込みでやる気スイッチを入れたいその瞬間に、高校生に“いま”必要なプロテインを日常生活の中から気軽に摂取できる新たなプロテイン飲料が誕生しました。
■『カフェインゼロ×エナジードリンク×プロテイン』がもたらす新たな価値
プロテイン市場で高い販売シェアを誇るドン・キホーテでは現在、約40ブランド/約390アイテムのプロテイン商品を取扱っており、20〜40代男性・40代女性を中心に人気の商品です。しかし従来の粉末プロテイン商品は水分・容器が必要となり、日常生活のなかで気軽にプロテインを摂取するにはハードルがありました。
また、現代の高校生において、男子のたんぱく質摂取量は増加傾向のなか、女子は減量志向や偏食により、たんぱく質摂取量は減少傾向※1といえます。さらに、高校生全体の生活習慣としても朝食・昼食の欠食などにより、たんぱく質不足を招きやすい世代として課題に挙げられています。
一方で、高校生がよく飲む飲料として挙げられるエナジードリンク市場では、購入者層の半数以上を若年層（10〜20代前半）が占めていることから、当社は高校生の日常の一部として浸透している “エナジードリンク”に着目。成長期である高校生の健康面に寄り添い、気軽にプロテインを摂取しながら青春を謳歌してほしいという想いから、プロテイン商品の高い販売シェアを持ち、若年層とも親和性の高い当社だからこそできる「高校生に特化したカフェインゼロでエナジードリンクタイプのプロテイン飲料」の開発に至りました。
部活終わりや放課後のリフレッシュ、テスト・受験勉強の追い込みでやる気スイッチを入れたいその瞬間に、高校生に“いま”必要なプロテインを日常生活の中から気軽に摂取できる新たなプロテイン飲料が誕生しました。
※1 厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要」（令和元年/令和5年）
■現役高校生たちの“声”を取り入れた商品開発
「どうすれば高校生に届くか」を考え、『AIZU』では実際に現役高校生たちのリアルな意見を取り入れています。部活動を通じて青春を謳歌している現役高校生698名へのアンケート調査や対面でのコミュニケーションを通じて『AIZU』商品のサブコピー、ブランドロゴ、パッケージなどのデザインについて話し合いを重ねました。それにより、缶では爽やかさ・青春・若者の健康を感じる色合いと元気の出そうな弾けるイメージを表現、粉末プロテインでは味覚に情景・感情を織り交ぜたフレーバー名となり、現役高校生ならではの新鮮な感性が詰まったプロテイン商品になりました。
※帝塚山学院高等学校ダンス部との取組み風景
取組み風景の様子はこちら：https://youtu.be/t-CBUQW7DOY
■プロテインブランド『AIZU』〜このサイン、うちらの合図〜
高校生の今（健康）と未来（夢）を応援しつづけるプロテインブランド。
『カラダに「みなぎる」、気分が「アガる」、青春の記憶に「つながる」3つの合図』をブランドコンセプトに、高校生が陥りがちな「生活習慣によるたんぱく質の摂取不足」の課題解決を目指しながら、勉強・スポーツなどかけがえのない高校生活や青春を後押ししていきます。
詳細ページ：https://www.donki.com/products/aizu/?utm_source=news&utm_medium=referral&utm_campaign=aizu
＜カフェインゼロのプロテインエナジードリンク＞
アルギニン等のアミノ酸成分や爽快感を味わえるフレーバーを配合したエナジードリンクでありながら、1本あたり8gのたんぱく質を補給できるプロテイン飲料です。成長期である高校生のカラダにもたらす健康リスクを配慮し“カフェインゼロ”となっているため、日常生活の中でも安心してプロテインを気軽に摂取いただけます。
＜ソイ＆ホエイプロテイン＞
毎日摂取できる600ｇパックとカバンに入れて持ち運びすきま時間にサッと摂取できる個包装（20g）の2種類を用意。安心安全の国内製造で亜鉛、鉄、カルシウム、クレアチン、アラニン、EPA-DHAなど11種類※2のビタミンを配合。600ｇパックは1日2回分（40ｇ）あたり約24ｇ、気になるフレーバーを気軽に試せる個包装（20g）では約12〜13gのタンパク質を摂取いただけます。 ※2 主要成分のみ記載
＜フレーバー＞
・朝の教室オレンジシャインマンゴー風味
・泣いた心にギュッとHuｇするショコラ風味
・仲間が心に火をつけるSwitchモカバナナ風味
・君がくれたグッ友ミルクティー風味
■商品情報
●商品名：
AIZUプロテインエナジードリンク
＜フレーバー＞
・青春の合図トロピカルSpark
＜1本250ml＞
価格：192円
●商品名：
AIZUソイ＆ホエイプロテイン
＜フレーバー＞
・朝の教室オレンジシャインマンゴー風味
・泣いた心にギュッとHuｇするショコラ風味
・仲間が心に火をつけるSwitchモカバナナ風味
・君がくれたグッ友ミルクティー風味
＜1袋600ｇ＞
価格：2,678円
majica会員価格：2,139円
＜1包20ｇ＞
価格：138円
majica会員価格：107円
※価格は全て税込価格
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
AIZU詳細ページ
https://www.donki.com/products/aizu/?utm_source=news&utm_medium=referral&utm_campaign=aizu
現役高校生たちとの取組み風景
https://youtu.be/t-CBUQW7DOY