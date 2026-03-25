現役高校生の“声”を取り入れた新プロテインブランドAIZU誕生！エナジードリンクに着目し、たんぱく質の摂取不足解消を目指す『カフェインゼロ×エナジードリンク×プロテイン』飲料を発売







株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、高校生の今（健康）と未来（夢）を応援する新たなプロテインブランド『AIZU』を立ち上げ、高校生の健康に配慮したカフェインゼロのプロテインエナジードリンクなどを、3月25日（水）よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするPPIHグループ国内店舗（一部店舗を除く）にて順次発売します。■『カフェインゼロ×エナジードリンク×プロテイン』がもたらす新たな価値プロテイン市場で高い販売シェアを誇るドン・キホーテでは現在、約40ブランド/約390アイテムのプロテイン商品を取扱っており、20〜40代男性・40代女性を中心に人気の商品です。しかし従来の粉末プロテイン商品は水分・容器が必要となり、日常生活のなかで気軽にプロテインを摂取するにはハードルがありました。また、現代の高校生において、男子のたんぱく質摂取量は増加傾向のなか、女子は減量志向や偏食により、たんぱく質摂取量は減少傾向※1といえます。さらに、高校生全体の生活習慣としても朝食・昼食の欠食などにより、たんぱく質不足を招きやすい世代として課題に挙げられています。一方で、高校生がよく飲む飲料として挙げられるエナジードリンク市場では、購入者層の半数以上を若年層（10〜20代前半）が占めていることから、当社は高校生の日常の一部として浸透している “エナジードリンク”に着目。成長期である高校生の健康面に寄り添い、気軽にプロテインを摂取しながら青春を謳歌してほしいという想いから、プロテイン商品の高い販売シェアを持ち、若年層とも親和性の高い当社だからこそできる「高校生に特化したカフェインゼロでエナジードリンクタイプのプロテイン飲料」の開発に至りました。部活終わりや放課後のリフレッシュ、テスト・受験勉強の追い込みでやる気スイッチを入れたいその瞬間に、高校生に“いま”必要なプロテインを日常生活の中から気軽に摂取できる新たなプロテイン飲料が誕生しました。