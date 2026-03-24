M8/M12コネクタの世界市場2026年、グローバル市場規模（M8コネクタ、M12コネクタ）・分析レポートを発表
2026年3月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「M8/M12コネクタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、M8/M12コネクタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のM8/M12コネクタ市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。M8/M12コネクタは、産業用オートメーション、センサー、アクチュエーター、産業ネットワークなどで広く使用されている標準化された円形コネクタです。主に信号や電力を安定して伝送するために利用され、産業機器の接続部品として重要な役割を担っています。
M8コネクタは比較的小型であり、コンパクトな装置や小型センサーなどに適しています。一方、M12コネクタはより高い機械的強度と電流容量を備えており、より複雑で過酷な産業環境に対応することが可能です。
また、これらのコネクタは高い保護性能を備えている点も特徴です。多くの製品はIP67やIP68などの保護等級を持ち、防塵性、防水性、耐振動性に優れています。そのため、湿度や粉塵、振動が多い厳しい産業環境でも高い信頼性と耐久性を維持することができます。
世界のM8/M12コネクタ市場規模は2024年に3796百万ドルと評価されており、2031年には5453百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.4%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のM8/M12コネクタ市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化をもたらす主要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、M8/M12コネクタ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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M8/M12コネクタ市場では、多くの電子部品メーカーや産業機器メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはOmron、TE Connectivity、Murrelektronik、Autonics、Belden、Beckhoff Automation、ifm electronic gmbh、Molex、Pepperl+Fuchs、SMCなどが挙げられます。
そのほかHARTING、Telegärtner、Rosenberger、SICK、Amphenol、Chant Sincere、Senmun、Elco lnc.、Shanghai SODRON Automaticなどの企業も市場において重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「M8/M12コネクタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、M8/M12コネクタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のM8/M12コネクタ市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。M8/M12コネクタは、産業用オートメーション、センサー、アクチュエーター、産業ネットワークなどで広く使用されている標準化された円形コネクタです。主に信号や電力を安定して伝送するために利用され、産業機器の接続部品として重要な役割を担っています。
M8コネクタは比較的小型であり、コンパクトな装置や小型センサーなどに適しています。一方、M12コネクタはより高い機械的強度と電流容量を備えており、より複雑で過酷な産業環境に対応することが可能です。
また、これらのコネクタは高い保護性能を備えている点も特徴です。多くの製品はIP67やIP68などの保護等級を持ち、防塵性、防水性、耐振動性に優れています。そのため、湿度や粉塵、振動が多い厳しい産業環境でも高い信頼性と耐久性を維持することができます。
世界のM8/M12コネクタ市場規模は2024年に3796百万ドルと評価されており、2031年には5453百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.4%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のM8/M12コネクタ市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化をもたらす主要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、M8/M12コネクタ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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M8/M12コネクタ市場では、多くの電子部品メーカーや産業機器メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはOmron、TE Connectivity、Murrelektronik、Autonics、Belden、Beckhoff Automation、ifm electronic gmbh、Molex、Pepperl+Fuchs、SMCなどが挙げられます。
そのほかHARTING、Telegärtner、Rosenberger、SICK、Amphenol、Chant Sincere、Senmun、Elco lnc.、Shanghai SODRON Automaticなどの企業も市場において重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。