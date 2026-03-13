【2026年最新版】無料で使えるMac版PDF編集ソフトおすすめ10選
Macで作業をしていると、PDFファイルの編集が必要になる場面は少なくありません。契約書の修正やレポートの追記、書類へのコメント追加など、PDFはビジネスや日常のさまざまなシーンで利用されています。
そこで、Macで無料で使えるPDF編集ソフトの中から、機能や使いやすさを比較しておすすめの10ツールを厳選してご紹介します。用途に合わせて、自分に合ったPDF編集ソフトを見つけてみてください。
1. Preview（プレビュー）
「プレビュー」は、macOSに標準搭載されているPDF閲覧・編集アプリです。追加ソフトをインストールしなくても、PDFへの注釈追加やテキストマークアップ、フォーム入力、電子署名などの基本的な編集作業を行うことができます。
高度なPDF編集機能や企業向けの管理機能は搭載されていませんが、簡単な修正や日常的な書類確認には十分対応可能です。Macユーザーにとっては、最も手軽に利用できる無料PDFツールのひとつと言えるでしょう。
メリット
・macOSに標準搭載されており追加インストールが不要
・注釈追加、ハイライト、署名など基本的な編集機能を利用可能
・PDFのパスワード保護や暗号化に対応
・ページの結合や並び替えなどの管理が簡単
・フォーム入力や電子署名に対応
・日常的なPDF編集作業に適している
2. Tenorshare PDNob
公式サイト： https://bit.ly/3P44eJc
Tenorshare PDNobは、MacとWindowsの両方に対応した多機能PDF編集ソフトです。PDFの編集・変換・OCR・電子署名など、ドキュメント管理に必要な機能を一つのソフトでまとめて利用できます。
特にOCR機能の精度が高く、スキャンしたPDFや画像内の文字を高精度でテキスト化できる点が特徴です。また、AI要約機能や多形式変換機能も搭載されており、PDF作業を効率化できます。直感的なインターフェースを採用しているため、初心者でもスムーズに操作できる点も魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344025/images/bodyimage1】
Tenorshare PDNobの主な機能
・AI要約機能 ：AIがPDFの内容を分析し、長文ドキュメントを短時間で要約できます。
・OCR機能 ：スキャンされたPDFや画像ファイル内の文字を認識し、編集可能なテキストへ変換できます。
・PDF編集ツール ：テキストや画像の編集、コメント追加、ハイライト、透かしの挿入などの編集が可能です。
・フォーマット変換 ：PDFをWord、Excel、PowerPointなど30種類以上の形式へ変換できます。
・セキュリティ機能 ：パスワード保護や透かし追加により、PDFファイルの安全性を高めることができます。
メリット
・AI搭載OCRによる高精度な文字認識
・初心者でも使いやすいシンプルなUI
・複数ファイルを効率的に処理できるバッチ機能
・MacとWindowsの両方で利用可能
・PDF編集・変換・管理機能を一つに統合
3. PDFescape
PDFescapeは、ブラウザ版とデスクトップ版の両方を提供しているPDF編集ツールです。オンライン版では、ソフトをインストールすることなくブラウザ上でPDFの基本編集やフォーム入力、注釈追加などの作業を行うことができます。
より高度な機能を利用したい場合は、Windows向けのデスクトップ版を利用することで、機密情報の削除（レダクション）やパスワード保護、電子署名などの機能にも対応します。用途に応じてオンライン版とデスクトップ版を使い分けられる点が特徴です。
