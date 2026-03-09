帝国ホテルオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」 新たな門出に華を添える、春のギフトセレクション

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

新たな門出に華を添える、春のギフトセレクション

～桜×抹茶の2種の春色クッキーや、帝国ホテル伝統の苺のショートケーキに着想を得たジェラートなど、

大切な方への感謝や祝福の想いを届ける新商品を3月12日（木）より販売開始～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、職場でのご挨拶や新生活の門出など、春の贈り物におすすめの計4商品を2026年3月12日（木）より販売いたします。

また、本日3月9日（月）から22日（日）までの2週間、同一ブランドの商品を7,000円以上（消費税込）ご購入いただいたお客様を対象に、配送料ご優待キャンペーンを実施いたします。





春のギフト特集：https://another.imperialhotel.co.jp/season-springgift.html

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、日常に季節の彩りを添えるアイテムを豊富にご用意しております。

新商品として、桜の香りと抹茶のほろ苦さを楽しめる春らしい彩りの「桜・抹茶2種サブレ詰合せ」や、厳選された国産素材を使用した「あんこ天米と4種のおせんべい詰合せ」が登場。いずれも個包装で分けやすく、卒業や異動など春のご挨拶や感謝の気持ちを伝える贈り物にぴったりです。さらに、帝国ホテルで長く愛され続ける「苺のショートケーキ」に着想を得た本モール限定フレーバーを含む「春の味覚 オーガニックジェラート 5種詰合せ」をご用意しました。いちごの甘酸っぱさとミルクのコクが広がる華やかな味わいは、新生活のお祝いや家族との団らんにもおすすめです。

そのほか、京都府丹後地域の伝統技法を用いた「WAVE HEAD ネクタイ 丹後ブルー」もラインナップ。職人が手織りで仕立てる立体感と奥行きのある光沢が、装いに爽やかさと品格を添え、春の門出にふさわしい一本です。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL 春のギフト特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-springgift.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年3月9日）での情報です。

販売日は変更する可能性がございます。

春のご挨拶や贈り物に。個包装が嬉しい、和洋の小分け菓子ギフト

●【新商品】石川県｜パティスリー ロリアンコティ「桜・抹茶2種サブレ詰合せ」4,644円

（2種9袋入り）

石川県のパティシエール 吉岡順子氏が手掛ける、春限定の桜と抹茶のサブレ詰合せです。まろやかな甘味のホワイトチョコレートクリームを、それぞれの風味に合わせたサブレでサンド。「桜のサブレ」は、国産桜の塩漬けが程よいアクセント。「抹茶のサブレ」は、宇治抹茶のほのかな苦味と香り高い風味が広がる、奥行きのある味わいです。満足感のある食べ応えながら、桜の華やかな風味と抹茶の清々しさが軽やかに広がります。春らしい彩りも美しく、新生活の門出や大切な方へのご挨拶など、季節の贈り物におすすめです。

※販売期間：2026年5月31日（日）まで

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0700m.html

●【新商品】東京都｜富士見堂「あんこ天米と4種のおせんべい詰合せ」3,888円

（あんこ天米／かつお七味／黒米揚げ／小丸揚げ焼き塩／きざみ海苔 5種各6袋入）

東京都葛飾の「富士見堂」は、生地づくりから焼き上げまでを職人が手作業で行う煎餅屋。粒が揃った最高品質の一等米など、そのまま食べても美味しい厳選した素材を使用しています。店舗やオンラインショップで数量限定で販売される人気商品「あんこ天米（てんべい）」を含む５種類の煎餅を、本モール限定セットでご用意いたしました。お米の粒感を感じる香ばしい煎餅に、北海道産小豆の口どけなめらかな餡を挟んだ、上品な甘じょっぱさが魅力の「あんこ天米」に加え、定番商品4種を詰め合わせ。ご家族や大切な方と語らう春のひとときに寄り添う逸品です。

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/fujimidou-0685m.html

大切な人に贈りたい、いちご尽くしのジェラートセット

●【新商品】福岡県｜GELATO NATURALE「春の味覚 オーガニックジェラート 5種詰合せ」4,752円

（苺のショートケーキ／イチゴのミルフィーユ／イチゴのティラミス／オーガニックあまおう／

ピスタチオ 5種各1個入）

福岡県出身のシェフ 浦本淳平氏が本場イタリアで培った技術で手掛ける本格派ジェラート。併設する工房にて、職人が一つひとつ丁寧に手作業で作り上げています。今回は、福岡県産「あまおう」を使ったフレーバー4種に、無農薬、無肥料で栽培され、自家焙煎したピスタチオを組み合わせた春限定のセットをご用意いたしました。注目は、帝国ホテルの伝統スイーツから着想を得た限定フレーバー。ご好評いただいている「イチゴのミルフィーユ」に加え、新たに「苺のショートケーキ」が登場します。クリーミーでなめらかな口どけと華やかな風味が広がる、春の特別な贈り物にふさわしい逸品です。

※販売期間：2026年5月31日（日）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/gelatonaturale-0674.html

春の門出にふさわしい、京都の伝統技法が織り成す上質ネクタイ

●【新商品】京都府｜クスカファブリック「WAVE HEAD ネクタイ 丹後ブルー」39,600円

京都府丹後地域に伝わる手織り技術を受け継ぐ「クスカファブリック」。今回登場するのは、丹後ちりめんの撚糸技法を応⽤し、手織りで丁寧に仕立てたシルク100%のネクタイです。⼿織り機で⼀⽇に約20cmしか織れない緻密な工程から生まれる⽴体感と軽やかな質感は、機械では再現できない職人技の結晶。海の白波を表現した「WAVE HEAD」シリーズより、丹後の海を思わせる鮮やかな“丹後ブルー”をはじめ計3色をラインナップいたしました。装いに爽やかな印象を添える逸品は、帝国ホテル 東京 地下1 階「帝国ホテルアーケード」内の店舗と、クスカファブリック公式オンラインショップ、および本モールでの限定販売。春の門出を祝うギフトにおすすめの逸品です。

※色違いとして「サックス」「ダークネイビー」もご用意しております。

※「チーフ」「ネクタイチーフセット」も各3色展開でご用意しております。

※2026年2月25日（水）より販売中

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/kuska-0686a.html

その他、桜の花弁から採取した酵母で仕立てた「弘前城しいどる 無ろ過スイート」を含む飲み比べセットや、食卓を華やかに彩る「2層式コースター（桜×花火）」の他、桜菊をモチーフにした伝統模様の香水瓶「金彩青磁掛分桜尽くし文 アトマイザー香水瓶」、帝国ホテル旧絵はがきのデザインをあしらった「蛇腹便箋レターセット」など、春を彩るアイテムも展開中です。





「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、99ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

