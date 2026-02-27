こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
有限責任監査法人トーマツの次期ボード議長および代表執行役の決定
デロイト トーマツ グループの有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：大久保 孝一）は、次期事業年度（FY27：2026年6月〜2027年5月）以降のボード議長（取締役会議長に相当）ならびに代表執行役を以下の通り決定しました。選任は内規に基づき、推薦委員会が候補者を推薦し、ボード（取締役会に相当）での審議を経たのちに、パートナー（社員）による社員総会の承認により決定しました。
有限責任監査法人トーマツ ボード議長*
*デロイト トーマツ グループ ボード議長兼務
就任日：2026年6月1日
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
現職：
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役／ボードメンバー
デロイト トーマツ グループ 執行役 Audit & Assurance ビジネスリーダー／ボードメンバー
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役
就任日：2026年6月1日
惣田 一弘（そうた かずひろ）
現職：
有限責任監査法人トーマツ 執行役 監査事業本部長／監査・保証業務COO（チーフオペレーティングオフィサー）
ボード議長は、当監査法人のガバナンスの長として、ボードが経営執行機関の監督機能を発揮することに責任を有しています。また、代表執行役は経営執行機関の最高責任者として、社員の付託を受けたボードが決定または承認した法人経営に関する重要事項に従い、当監査法人の経営執行にあたります。
有限責任監査法人トーマツは1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人であり、日本最大級のプロフェッショナルグループのデロイト トーマツ グループの主要事業法人の一つです。日本全国の約30都市に展開し、約6,000名の人員を擁しています。高い倫理観とスキル・経験を有する公認会計士などのプロフェッショナルが高品質な監査およびアドバイザリー業務を行うことで、資本市場のみならず経済社会全般のステークホルダーの期待に応えていくことを目指しています。
有限責任監査法人トーマツ ボード議長 略歴
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
1968年12月21日生まれ、三重県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/129342/129342_web_1.png
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役 略歴
惣田 一弘（そうた かずひろ）
1973年11 月12日生まれ、栃木県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/129342/129342_web_2.png
有限責任監査法人トーマツのステークホルダーの方々に向けた事業年度毎の説明書類ならびに監査品質報告書は下記からご覧ください。
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/audit-assurance/about/stakeholder.html
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260227.html
*デロイト トーマツ グループ ボード議長兼務
就任日：2026年6月1日
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
現職：
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役／ボードメンバー
デロイト トーマツ グループ 執行役 Audit & Assurance ビジネスリーダー／ボードメンバー
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役
就任日：2026年6月1日
惣田 一弘（そうた かずひろ）
現職：
有限責任監査法人トーマツ 執行役 監査事業本部長／監査・保証業務COO（チーフオペレーティングオフィサー）
ボード議長は、当監査法人のガバナンスの長として、ボードが経営執行機関の監督機能を発揮することに責任を有しています。また、代表執行役は経営執行機関の最高責任者として、社員の付託を受けたボードが決定または承認した法人経営に関する重要事項に従い、当監査法人の経営執行にあたります。
有限責任監査法人トーマツは1968年に設立された日本初の全国規模の監査法人であり、日本最大級のプロフェッショナルグループのデロイト トーマツ グループの主要事業法人の一つです。日本全国の約30都市に展開し、約6,000名の人員を擁しています。高い倫理観とスキル・経験を有する公認会計士などのプロフェッショナルが高品質な監査およびアドバイザリー業務を行うことで、資本市場のみならず経済社会全般のステークホルダーの期待に応えていくことを目指しています。
有限責任監査法人トーマツ ボード議長 略歴
大久保 孝一（おおくぼ こういち）
1968年12月21日生まれ、三重県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/129342/129342_web_1.png
有限責任監査法人トーマツ 代表執行役 略歴
惣田 一弘（そうた かずひろ）
1973年11 月12日生まれ、栃木県出身
https://digitalpr.jp/table_img/2100/129342/129342_web_2.png
有限責任監査法人トーマツのステークホルダーの方々に向けた事業年度毎の説明書類ならびに監査品質報告書は下記からご覧ください。
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/audit-assurance/about/stakeholder.html
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
ニュースリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260227.html