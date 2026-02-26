【最新版】PDF圧縮フリーソフト徹底比較｜Windows・Mac対応で高画質を保つ圧縮方法
リモートワークやオンライン授業の定着により、PDFファイルを扱う機会は年々増えています。
特にビジネスシーンでは、資料の共有やメール送信、クラウド保存などでPDFを頻繁に使用するため、「ファイルサイズが大きくて送れない」「アップロードに時間がかかる」といった問題に直面することも少なくありません。
一方で、PDFの容量を小さくしたいと思っても、「有料ソフトを導入するほどではない」「できれば無料で済ませたい」というWindows・Macユーザーも多いはずです。
そこで注目されているのが、無料で使えるPDF圧縮フリーソフトです。
今回、Windows・Macの両環境に対応したPDF圧縮フリーソフトの選び方から、実際に使えるおすすめツール6選、さらに失敗しない圧縮のコツまで詳しく解説します。
Part1.Windows・Mac対応PDF圧縮フリーソフトの選び方
無料のPDF圧縮ソフトは数多く存在しますが、適当に選ぶと「画質が劣化する」「操作が分かりにくい」「対応OSが限定されている」といった問題が起こりがちです。
以下のポイントを押さえて選ぶことで、失敗を防げます。
無料で実用的に使えるか
完全無料、または無料版でも十分な圧縮機能が利用できるかは重要です。有料版への誘導が強すぎないソフトを選びましょう。
操作が直感的で分かりやすいか
専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップや数クリックで圧縮できるツールが理想的です。
圧縮後の画質・文字品質が保たれるか
容量は小さくなっても、文字が潰れたり画像が粗くなってしまっては意味がありません。高品質圧縮に対応しているかを確認しましょう。
Windows・Mac両対応か
複数デバイスを使う場合、クロスプラットフォーム対応のソフトを選ぶと便利です。
Part2.無料で使えるPDF圧縮フリーソフトおすすめ6選
PDFファイルが大きすぎると、メール添付やクラウド共有が難しくなります。
ここでは、Windows・Mac・オンライン環境で利用できる、実用性の高いPDF圧縮フリーソフトを6つ紹介します。
1. Tenorshare PDNob（Windows / Mac）【高品質圧縮重視なら最有力】
Tenorshare PDNobは、画質と文字品質を維持したままPDFを軽量化できる高性能PDF圧縮ソフトです。
オフラインで処理できるため、機密文書や社内資料を扱う場合でも安心して使用できます。
主な特徴・強み
- 高品質・標準・高圧縮の3段階から圧縮率を選択可能
- 画質をほとんど落とさない「高品質圧縮モード」が優秀
- インターネット不要のローカル処理で情報漏洩リスクなし
- 初心者でも迷わないシンプルなUI設計
- 圧縮前後のファイルサイズを比較可能
さらにPDNobは、圧縮機能だけでなく、編集・変換・OCR・PDF作成などを網羅したオールインワンPDFソフトです。
最新バージョンではChatGPTとDeepSeekを統合し、PDF内容との対話や長文要約まで可能になっています。
主な機能一覧
AIによるPDF要約
テキスト・画像編集
OCRによる文字認識
PDF変換（Word / Excel / PPT など）
注釈・コメント機能
フォーム作成・編集機能
おすすめユーザー
高画質を保ったままPDFを圧縮したい人
オフライン環境で安全に作業したい人
PDF管理を一元化したい人
Tenorshare PDNobでPDFを圧縮する手順
まず、Tenorshare PDNobをPCにインストールし、ソフトを起動します。Windows・Macのどちらにも対応しているため、環境を選ばず使用できます。
