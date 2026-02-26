Hungry Studioの「ブロックブラスト」、Sensor Tower APAC Awards 2025で「Best Puzzle Game」受賞





シンガポール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Sensor Towerは、Hungry Studioの主力タイトル「 ブロックブラスト 」が、Sensor Tower Intelligenceと主要指標に基づく選考により、Sensor Tower APAC Awards 2025の「Best Puzzle Game」に選ばれたと発表しました。ダウンロードの伸びやユーザー維持率などの指標に基づく本アワードは、世界中のプレイヤーがブロックブラストとそのゲームプレイを受け入れてきたことを示すものです。

ブロックブラスト は世界中のプレイヤーに親しまれているモバイルパズルゲームで、40超の市場で1位を獲得し、200以上の国と地域で提供されています。ClassicとAdventureの各モードを通じて、直感的な「ドラッグ・マッチ・消去」体験を切り開き、アクセシビリティと洗練された構造化された課題を両立しています。

2025年、Hungry Studioは「Player First」を軸とするローカライズ戦略により、APACでの存在感をさらに高めました。日本では都道府県別のハイスコアチャレンジ、韓国ではトップクラスの著名人とのコラボレーションなどで成果を上げました。これらの取り組みにより、本作は世界的ヒット作から、アジア太平洋地域の多様なプレイヤーの日常に自然に溶け込むローカルな人気作へと進化しました。

Hungry Studioのブランドマーケティング担当バイスプレジデントのジェイソン・ワンは次のようにコメントしています。「Sensor Towerから『Best Puzzle Game』のアワードを頂けたことを大変光栄に思います。まだ道のりは長いと理解しています。この評価は、データに基づく実験・検証の限界に挑み続け、プレイヤーの声に耳を傾けながら、世界中のより幅広く多様なプレイヤーに卓越したゲーム体験を届けていくための原動力になります。」

2025年はHungry Studioにとって、主力タイトルの ブロックブラスト がApp Ape Award（Special Game）、2025 Asia-Pacific Stevie Awards、Global Tech Awards 2025など複数の栄誉に輝いた1年でした。今回のSensor Towerによる表彰は、この重要な1年を締めくくるにふさわしい出来事であり、世界のプレイヤーコミュニティとともに「聴き、学び、進化する」というHungry Studioの姿勢を改めて強く示すものです。

Hungry Studioについて

Hungry Studioは、実験に基づき、データ駆動型のイノベーションによって支えられたグローバルなカジュアルゲーム＆エンターテインメント企業です。2021年に設立され、カジュアルゲームの開発およびパブリッシングに注力しています。同社のフラッグシップタイトルであるブロックブラストは世界有数のカジュアルゲームの1つとして、2025年12月時点で7,000万DAUと3億MAUに到達しています。強力なA/Bテストフレームワークを活用し、製品機能を継続的に進化させることで、Hungry Studioはプレイヤーとブランドパートナー向けに、スケーラブルなグローバルカジュアルゲームエコシステムを構築しています。

