株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えました。2026年11月までの間、アニバーサリーを記念した様々な企画を展開中です。その一環として、株式会社サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を、2月17日（火）に発売します。

近年、SNSを中心に大きな話題となっている「平成女児」ブーム。かわいらしいシール手帳やシール交換も、再び大流行しています。1980年から販売を開始し、特に1990年代、平成女児の皆さんから人気を博したチョコレート菓子である「ツインクル」もまた、発売当初からおまけとしてシールが封入されており、カラフルな銀紙に包まれたコロンとした出で立ちと、振るとシャカシャカと中に入ったキャラクターのチョコレートやハートラムネ、こんぺいとう、ミンツの音が鳴り、食べるまで何が出てくるかわからないワクワクで、今なお世代を超えて愛されています。

この度、「ツインクル」の45周年を記念して、同じ“お星さま”モチーフで大人気のキャラクター・リトルツインスターズとの初めてのコラボが実現。ツインクルちゃんとリトルツインスターズの限定デザインのキラキラ輝くホログラムシール、シール帳、スライダーポーチと、リニューアルされたツインクルがセットになった商品です。

「ツインクル」は、45周年を記念して、2026年2月3日以降商品パッケージとおまけシールのデザインを大幅リニューアルしました。テーマは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」。心ときめく様々なシーンを描いた、カラフルなデザインをお楽しみいただけます。さらに、発売直後から好評を頂いているコラボ雑貨や、「ツインクル」を使ったアレンジレシピの情報も本リリース上でご紹介します。





※新コンセプトの表記について、「（宝石）」「（キラキラ）」は正式には絵文字表記です。





「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」について

発売45周年イヤーである「ツインクル」が、人気キャラクター・リトルツインスターズと“お星さま”同士の初のコラボレーション商品が発売されます。リトルツインスターズとお友だちがツインクルちゃんをお祝いする今だけの限定デザインは必見。

リニューアル後のツインクルと、限定デザインの３つのシールグッズがセットになっています。セットになっているシールグッズは、キラキラ輝く特別感あふれるホログラムシールと、シールを貼ったりはがしたりすることができるシール帳、細かいフレークシールや小物を入れるのにぴったりなスライダーポーチの3点です。シール帳とスライダーポーチは手持ちの手帳にも入れられるように穴が開いているのでとっても便利！流行りのシール集めやシール交換にもぴったりなアイテムです。

【商品概要】

■商品名：ツインクル・リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット

■内容：ツインクル(1個)、シール帳(1冊)、ホログラムシール(1枚)、スライダーポーチ(1個)

■発売日：2026年2月17日（火）

■販売場所：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア

※販売の無い店舗もございます

※一部ECでの販売を含む

■価格：2,398円（税込）





「ツインクル 5粒」 リニューアルについて

発売45周年を記念して、「ツインクル 5粒」が９年ぶりにコンセプトをリニューアル。2026年2月3日（火）から順次店頭に登場しています。新コンセプトは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」。パッケージ台紙のデザインを変更したほか、おまけのシールの形状も変更。流行中のシール交換でも楽しめるように、星形、リボン形などバリエーションを増やしただけでなく、スマートフォンやPCの裏に貼っても楽しめるよう、四角いステッカータイプもご用意しました。シール裏面には、「ツインクル」のキャラクター「ツインクルちゃん」のファッションコーデポイントが描かれています。

さらに、リニューアル後の「ツインクル 5粒」を、“平成女児”文化を愛する人気インフルエンサー4名が楽しむ動画も公開予定です。

※新コンセプトの表記について、「（宝石）」「（キラキラ）」は正式には絵文字表記です。





■新台紙デザイン＆コンセプト（全7種）

（画像左から）ときめき（キラキラハート）ラブりん／みらくる（ロリポップ）スイーツデコ／へんしん（ドレス）おしゃれさん／おいかけて（リボン）プリンセス／天空のぽわぽわシャボン（雲の後ろの太陽）／キラキラ（宝石）宝石の遊園地／だいすき（口紅）メイクアップ

※新コンセプトの表記について、（）付きの箇所は正式には絵文字表記です。





■新シールデザイン＆コーデコンセプト（全20種）

（1段目左から順に）ラブリーパジャマでおめかしじゅんび（ドレス）／真珠の上で踊るバレエ・ドール（白鳥）／星の国のプリンセス（輝く星）／ほしのうみをおさんぽ（輝く星）マーメイド／魔法少女（キラキラハート）まじかるガール／舞踏会にお呼ばれ（鍵盤）（音符）／くもの上でおひるね（雲の後ろの太陽）／花火×ゆかたのキュートサマー（線香花火）／ユニコーンと天空のプリンセス（ユニコーン）／あわあわおふろがだいすき（泡）／ツインクルのたまごパーティー（たまご）／らぶりースイーツおかしパーティー（ショートケーキ）／KAWAIIアイドル（キラキラハート）（リボン）／わくわくクッキー作り（クッキー）／あまくてだいすきチョコまみれ（チョコレート）／レトロ喫茶店でホッ（ショートケーキ）／うさみみパジャマパーティー（うさぎの顔）／みんなをげんきに！チアガール（クラッカー）／いっちょうらオーバーオール（キラキラハート）／まじかるみらくる魔女（キラキラハート）

※新コンセプトの表記について、（）付きの箇所は正式には絵文字表記です。





■細かいポイントも要チェック！その他のリニューアルポイント

包み紙の色にも名前がついた！

たまご型のチョコレート「ツインクル」は、1つ1つがカラフルなアルミ紙で包まれています。実はそのアルミ紙の色にも、今回名前がつきました。（ほしがきらめく深夜のパープル／夕暮れのオレンジ／ゆめみごこちのブルー／ながれ星のイエローグリーン／天の川のピンク）





台紙やシールに登場するキャラクターの名前は？

「ツインクル」のメインキャラクターは、星の国からやってきた妖精「ツインクルちゃん」。そのほか登場するキャラクターにも名前があり、45周年を記念して、よりみんなの個性を活かした名前にリニューアルしました。





■インフルエンサーコラボについて

リニューアル後の「ツインクル 5粒」を、“平成女児”文化を愛する人気インフルエンサー・りちさん、HARUさん、平成女子（ハート）めぐさん、yokopiさんにも手に取っていただきました。ツインクルのシールでシール帳を作ったり、リニューアルデザインの中でお気に入りのものを探したりと、新しいツインクルを楽しむ様子をおさめた動画を近日投稿いただく予定です。ぜひチェックしてみてください。





【りち】

総SNSフォロワー160万人。原宿系お菓子クリエイター。個人のSNSでお菓子のASMRやお菓子作り等を発信中。ベビタピトーキョースタッフ。SNSで話題のお菓子プロデュース。しなこプロデュースWe（ハート）Pとして活動中。

＜フォロワー数＞TikTok：551,100人／Instagram：179,000人

＜URL＞

TikTok：https://www.tiktok.com/@richi_yashoku

Instagram：https://www.instagram.com/richi_yashoku/





【HARU】

親子の日常を通して、やさしく温かな世界観を届けるクリエイター。

＜フォロワー数＞Instagram：400,000人

＜URL＞

Instagram：https://www.instagram.com/h.a.k.52/





【平成女子（ハート）めぐ】

平成レトロの可愛らしさを大切にしながら、懐かしく心ときめく発信を行うクリエイター。

＜フォロワー数＞TikTok：435,600人／YouTube：354,000人

＜URL＞

TikTok：https://www.tiktok.com/@fancy_merara

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCuubDHRH5iuxLv9BBOK4p_Q





【yokopi】

ライフスタイルやファッション、美容を中心に、自然体で柔らかな魅力を発信するクリエイター。

＜フォロワー数＞Instagram：248,000人

＜URL＞

Instagram：https://www.instagram.com/_yokopii_/





フェリシモコラボ雑貨について

株式会社フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!［ユーモア］」とコラボレーションした、大人向けファンシー雑貨3種を発売中です。2025年11月28日に販売を開始した本商品は、SNSでは合計3万件以上※1の「いいね」を集め、「かわいいしか詰まってない！」「心の中の女児が大暴れ」と懐かしさとときめきがよみがえったというコメントが相次いでいます。「お星さまのキラキラたまごツインクルポーチ」は、およそ半月で初回販売数が完売※2。現在は予約受注を行っています。心ときめくコラボグッズを是非チェックしてみてください。

＜「ツインクル」×YOU+MORE!コラボ コラボ特設ページURL＞https://feli.jp/s/pr2512262ym/1/

※1：XとInstagramへのいいね数の合算（2025年12月18日時点） ※2：店舗販売分は除く





「ツインクル」アレンジレシピ

「ツインクル」のミルクチョコレートの中にお菓子が隠れているという特徴や、華やかなパッケージを活かしたアレンジレシピを、明治公式サイトで公開しています。少し遅めのバレンタインデーの贈り物や、ホワイトデーのお返し、ホームパーティーなどにもぴったりです。





■板チョコマンション～ツインクル入居～

1つずつ配れば、みんなでシェアもOK。好きなデザイン＆キャラクターで挑戦してみてください。

＜レシピ詳細＞https://www.choco-recipe.jp/milk/recipe/347.html?smartphone=on

【材料（1～5人分）】

・明治ミルクチョコレート：1枚（50g）

・明治ホワイトチョコレート：適量

・食用着色料（油性）

飾り付け

・ツインクル：適量

・マーブル：適量

・バナナチョコ：適量

・アラザン：適量

・ほか、好みの材料

【作り方】

1．小分けにし食用着色料（油性）で色をつけコルネに入れる。

2．ミルクチョコレートのくぼみに1で顔を描く。

3．1の残りを接着剤として使い、お好みの材料でデコレーションする。





■ツインクルツリー

キラめくツインクルツリー、パーティーにも大活躍！

＜レシピ詳細＞https://www.choco-recipe.jp/milk/recipe/348.html

【材料（10～15人分）】

・ツインクル：12個（60粒）

ツリーの土台（飾り）

・円すい型スチロール

・色画用紙

・リボン

【作り方】

1．ツリーの土台に両面テープでツインクルを貼る。

2．隙間なく貼ったら、ツリーの上部にリボンと星を飾る。





■ツインクルマトリョーシカ

シリコン製のモールドを使用するとチョコが剥がれやすいのでおすすめ！

ふち部分に厚みを出すことで割れにくく、接着しやすくなります。

＜レシピ詳細＞https://www.choco-recipe.jp/milk/recipe/349.html

【材料（1～3人分）】

・明治ミルクチョコレート：4枚（200g）

・ツインクル：12個（60粒）

【作り方】

1．型にチョコレートを塗る。

2．チョコレートを重ね塗りして厚みを出す。

3．冷蔵庫で冷やし固めたら、中にお好きなお菓子を入れる。

4．ふち部分にチョコレートを塗り、ふたをかぶせて固める。





「ツインクル」商品概要

今年発売45周年を迎える、世代を問わず多くの人に愛されている明治の「ツインクル」。5色の銀紙に包まれた、かわいいたまご型のミルクチョコレートには、5種類のお菓子とカラフルなミンツが♪





＜「ツインクル 5粒」商品詳細＞

https://www.meiji.co.jp/products/brand/twincle/



