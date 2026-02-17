エコラボ合同会社、GPTWジャパンの「働きがい認定企業」に3年連続で選出

水、食品安全、公衆衛生のソリューションとサービスにおける世界的リーディングカンパニー・エコラボの日本法人、エコラボ合同会社（本社：東京都中央区、代表：下元 紳志）は、このたび、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が実施する2027年度版「働きがいのある会社」認定において、「働きがい認定企業」として3年連続で選出されましたのでお知らせします。







「働きがいのある会社」認定とは、働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGPTWジャパンが正式に認定するもので、調査結果が規定の一定水準を超えた企業を「働きがい認定企業」として発表しています。

今回のアンケート結果から、エコラボ合同会社の働きがいポイントのトップ3は以下の通りです。

会社への貢献実感が高い

地域・社会に貢献している

ワークライフバランスが推奨されている

エコラボ合同会社では、多様性が尊重される組織文化を大切にし、社員一人ひとりが自分の仕事を通じて社会によりよい変化を生み出す役割を担い、活躍、成長できる会社となることを目指しています。人と文化に関するビジョンを全社員と共有し、ビジョン達成に向けた重点項目を定めさまざまな取り組みを進めています。すべての社員が「世界をより清潔に、より安全に、より健康的にする」というエコラボのパーパス（使命）に誇りを持ち、いきいきと働くことのできる職場づくりを通じて「働きがい」の向上に注力してまいります。

会社概要

社　名　：エコラボ合同会社（Ecolab G.K.）

所在地　：東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟

設立日　：1969年5月10日

代表者　：代表執行役員社長　下元 紳志

事業内容：ホテル、レストラン、病院、食品・飲料工場、スーパーマーケット、ランドリー等さまざまな業界における洗浄、除菌、食品衛生、感染予防に関する製品およびソリューションの提供

URL　　：https://ja-jp.ecolab.com

エコラボについて

エコラボは、水、衛生、感染予防のソリューションとサービスを提供する世界的サステナビリティリーダーです。数百万に及ぶお客さまの信頼されるパートナーとして、人々と大切な資源を守ります。100年以上にわたるイノベーションを基盤に、年間160億ドルの売上高、約48,000人の従業員を有し、世界170カ国以上で事業を展開しています。エコラボは、科学に基づく包括的ソリューション、データ活用によるインサイト、世界レベルのサービスの提供を通じて、食品安全の促進、清潔で安全な環境の維持、水・エネルギー使用の最適化を実現します。エコラボの革新的なソリューションは、食品、ヘルスケア、ハイテク、ライフサイエンス、ホスピタリティ、産業分野におけるお客さまのオペレーション効率とサステナビリティを向上します。詳しくは www.ecolab.com をご覧ください。

Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を各国の有力なメディアで発表する活動を世界約150カ国で実施している専門機関です。米国では、毎年1月に発行される「FORTUNE」誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、ここに名を連ねることが一流企業の証とされています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTWジャパン）を運営しています。

