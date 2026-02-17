¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úand ST HD¡ÛZÀ¤Âå¤Î¡Èº£¡É¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ø¡ª30°Ê¾å¤ÎEC¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¤¬¡¢½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊ£¹ç¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÖBUZZWIT¸¶½É¡×¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öapres jour¡×¤ä¡Ökutir¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´15·¿¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥º¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì£²ÃúÌÜ£³¡Ý£²¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ µ×¿Î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊ£¹ç¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBUZZWIT¸¶½É¡×¤ò¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öapres jour¡Ê¥¢¥×¥ì¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¡×¤ä¡Ökutir¡Ê¥¯¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤ÏÁ´10¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´15·¿¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÜµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBUZZWIT¸¶½É¡× Å¹ÊÞ³µÍ×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£±ÃúÌÜ£±£±¡Ý£¶ ¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É 4.5F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò½º´ï¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥«¥ª¥¹¤ÊÀ¤³¦¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶½É¤È¤¤¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¹ÆâÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Å¸³«»þ¤ÎÁ´10¥Ö¥é¥ó¥É
apres jour¡Ê¥¢¥×¥ì¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¡¢apresjour clair¡Ê¥¢¥×¥ì¥¸¥å¡¼¥ë ¥¯¥ì¥¢¡Ë¡¢Palelfy¡Ê¥Ñ¥ë¥¨¥ë¥Õ¥£¡¼¡Ë¡¢kutir¡Ê¥¯¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¡¢EllnoLoset¡Ê¥¨¥ë¥Î¥í¥¼¥Ã¥È¡Ë¡¢KODOKU¡Ê¥³¥É¥¯¡Ë¡¢sedacle¡Ê¥»¥À¥¯¥ë¡Ë¡¢LOIN NUIT¡Ê¥í¥ï¥ó¥Ë¥å¥¤¡Ë¡¢WISHFOREVER¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ë¡¢ONCILY¡Ê¥ª¥ó¥·¥§¥ê¡¼¡Ë
¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤êÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú£±¡Û ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´15·¿ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú£²¡Û ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö
¤½¤ì¤¾¤ì2ÉôÀ©¡Ú¡11:00¡Á14:00¡¢¢15:00¡Á18:00¡Û¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
<»²²ÃÍ½Äê¥¹¥¿¥Ã¥Õ>
¢¨ÅºÉÕ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎPDF¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬µ¹¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BUZZWIT¡Ê¥Ð¥º¥¦¥£¥Ã¥È¡Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿EC¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¸ÄÀ¤òÃå¤³¤Ê¤»¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢SNS»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿30°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¡¢¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2ÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ Âæ¾ì¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ó¥ë 6³¬
¡ãURL¡ä https://www.buzzwit.co.jp/
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ë¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¡¼¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò and ST HD ¹ÊóÉô¡¦µ×ÊÝ¹¾
TEL¡§03-5466-2050 (¹ÊóÉôÄ¾ÄÌ)
MAIL¡§pr@andst-hd.co.jp
