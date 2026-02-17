こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
紀文のチルド焼き餃子シリーズ皮がおいしくなってリニューアル！3月2日（月）より発売
紀文では、ご好評いただいているチルド焼き餃子シリーズ５品を、3月2日（月）よりリニューアル発売いたします。皮に旨みを練り込むことで、紀文の餃子の特長であるうす皮の良さを維持したまま、餃子全体がよりおいしくなりました。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/128321/128321_web_1.png
【商品概要】
■商 品 名 ： 肉餃子 / 海老餃子
■内 容 量 ： ＜肉＞216g（12個） / ＜海老＞192g（12個)
■希望小売価格： 302円（税込）
■販 売 エ リ ア： 全国
【商品概要】
■商 品 名 ： にらにんにく餃子 / しそ餃子
■内 容 量 ： 各216g（12個）
■希望小売価格： 302円（税込）
■販 売 エ リ ア： ＜にらにんにく＞北海道〜中部 /＜しそ＞東北〜九州
【商品概要】
■商 品 名 ： 世界の山ちゃん®監修 肉餃子
■内 容 量 ： 192g（12個)
■希望小売価格： 334円（税込）
■販 売 エ リ ア： 東北〜中部
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
※北海道は3月23日（月）店着よりリニューアル
