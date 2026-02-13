クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2026年2月13日、企業のネットワーク環境に潜むセキュリティリスクを包括的に診断・可視化する新サービス 「サテライトオフィス・セキュア・レントゲン」 の提供を開始したことをお知らせします。本サービスは、ネットワーク上のすべての通信を取得・保存し、AIによる高度な分析を行うことで、ファイアウォールやEDRなどの既存対策だけでは把握が難しい内部脅威や未知の攻撃兆候を明らかにする、ネットワークセキュリティ版の「人間ドック（総合診断）」サービスです。

＜サービス提供の背景＞近年のサイバー攻撃は高度化・巧妙化が進み、境界防御や端末防御をすり抜けて侵入されるケースが増加しています。また、内部関係者による不正行為や、設定ミス・管理不備に起因する情報漏洩など、内部起因のリスクも深刻な経営課題となっています。一方で、多くの企業では「侵入後にネットワーク内部で何が起きているのか」「どのような通信が行われているのか」を十分に把握できておらず、被害が顕在化してから初めて問題に気づくケースが少なくありません。サテライトオフィスは、こうしたセキュリティの死角を可視化し、実態に即した具体的な対策を提示することを目的として、「セキュア・レントゲン」の提供を開始しました。

＜「サテライトオフィス・セキュア・レントゲン」の特長＞ ● ネットワークセキュリティ版「人間ドック」による徹底診断一定期間（標準2週間）、お客様のネットワークをモニタリングし、通信の実態を網羅的に分析します。表面化していなかったリスクや潜在的な脆弱性を洗い出し、現状に基づいた具体的な改善策を提示します。● 100％フルパケットキャプチャとAI分析次世代NDR技術「Network Blackbox」を活用し、ネットワーク上の全トラフィックを保存・分析します。通信の記録だけでなく、メールの添付ファイルや通信の具体的な内容まで取得できるため、「いつ、誰が、何を、どのように行ったのか」という事実を再構築し、動かぬ証拠として確認することが可能です。● エージェントレスで簡単導入（既存環境への影響なし）パソコンやサーバーへのソフトウェア導入は不要です。ネットワーク機器のミラーポートを利用して診断を行うため、既存環境や業務システムに影響を与えることなく、安全に導入できます。● 内部脅威・未知の脅威を可視化外部からの攻撃だけでなく、内部での不審な通信、感染拡大の兆候、不正なアプリケーション利用、データの持ち出し、シャドーITなど内部リスクを明らかにします。AIによる振る舞い分析により、既知パターンに該当しない未知の脅威も検出可能です。● 専門家による詳細なリスク診断レポートを提供診断結果はセキュリティ専門家が精査し、・総合評価サマリ（スコアリング）・検出された脅威の一覧・想定されるリスクシナリオ・具体的な対策提案をまとめたレポートとして提供します。経営層への報告資料や、今後のセキュリティ投資判断の材料として活用いただけます。

＜診断スケジュール（最短1か月）＞ ● 事前準備（約1週間） ヒアリング、ネットワーク構成の確認 ●機器設置・分析（約2週間） トラフィックの収集・分析 ※緊急性の高いリスクが確認された場合は、速報として速やかにご連絡します ●レポート報告・対策提案（約1週間）

https://www.sateraito.jp/Secure_X-ray/index.html