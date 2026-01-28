韓国で話題沸騰のキーボードキーリングブランド「ムヨンジヨン（無用之用/MUYONG ZIYONG）」が、2026年2月4日（水）～2月14日（土）の期間限定で阪神梅田本店にてPOP-UPを開催します。日本初開催となる今回のPOP-UPでは、168種類のキーキャップを組み合わせて作るカスタム体験に加え、バレンタイン限定アイテムや購入特典も多数ご用意しています。

■「ムヨンジヨン」とは

「Useless but Useful（無用之用）」をコンセプトに、キーキャップ・スイッチ・キーチェーンを自由に組み合わせて、自分だけの‟気持ち”を形にできるキーボードキーリングブランドです。韓国・ソウルのザ現代ソウルやAK PLAZA 弘大、ロッテワールドモールなどでPOP-UPを開催し、若い世代を中心に“気持ちを表現するアイテム”として注目され、キーキャップを選ぶ時間や押したときの小さな音までもが、日々の気持ちに寄り添う存在として愛されています。

■阪神梅田本店 バレンタインPOP-UP限定企画

韓国で好評の「カスタムゾーン」を阪神梅田本店に再現し、168種類のキーキャップ、4種のスイッチ、4種のキーチェーンから選んで、自分だけのキーリングをその場で完成。スタッフが目の前で組み立てるため、完成の瞬間を楽しめる人気コンテンツです。また、今回は特別にバレンタイン限定の「いちごキーリング」（レッド／ピンク 各 \4,290）が数量限定でラインナップ。ひと目で心をつかむいちごカラーのデザインは、大切な人にも、自分や推しにも贈りたくなる仕上がりとなっています。さらに、\5,000以上の購入でオリジナル「キーキャップポーチ」をプレゼント。そのほか、いちごキーキャップとステッカーが付いた恋みくじ（\330・数量限定）など、POP-UP限定アイテムもご用意しています。

■開催概要

イベント名：「チョコで着飾る私のバレンタイン」期間：2026年2月4日（水）～14日（土） ＊阪神梅田本店の営業時間に準じます会場：阪神梅田本店2階 イベントテラス （大阪市北区梅田1-13-13）ブランド：ムヨンジヨン（無用之用 / MUYONG ZIYONG）Instagram：@myong.zyong Website：https://myzy.krつい押したくなる。押すたびに気持ち和らぐキーボードキーリング

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/@myong.zyong/https://myzy.kr/

■本件に関するお問い合わせ株式会社 SOLE COMPANY（ソルカンパニー） 斉藤 E-mail：saito.m@solecompany.jp