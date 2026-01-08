令和７年度周南市二十歳の記念式典を、令和8年1月11日（日曜日）13時から、周南市文化会館を会場として開催いたします。

また、式典当日は「旧市長公舎」を二十歳の方とその同行者を対象に無料開放いたします。大正時代に建築された、洋館と和館が融合した、写真映えのする大変趣のある建物です。記念撮影にご利用いただき、ご家族やご友人と思い出の一枚を残していただきたいと思います。

日時

令和8年1月11日（日曜日）午前8時から午後1時まで (雨天決行)※9時頃から随時、周南邦楽連盟による箏（こと）の演奏を予定しています。

開催場所

旧市長公舎公邸部分（周南市慶万町3-15）

駐車場所

当日は旧市長公舎敷地内には駐車できません。車でお越しの際は、以下の場所に駐車してください。御弓丁公園（周南市御弓町4198番6）1.公園前の道は一方通行ですのでご注意ください。2.御弓丁公園から旧市長公舎までは徒歩2分程度かかります。

注意事項

〇当日は商用の撮影（前撮り等）はできません。〇二十歳の記念式典の前（午前11時頃から午後1時頃まで）は混雑が予想されます。混雑時は入場と時間の制限をする場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください。〇撮影用小物は用意しておりませんので、必要の際はご自身でご用意ください。〇当日の様子は市が撮影し、今後、広報（SNSを含む）等で使うことがあります。あらかじめご了承のうえお越しください。〇当日は報道機関が取材に来られる可能性があります。

禁止事項

〇敷地内での飲酒、喫煙を禁止します。〇火気の使用や大音量を発する機材や楽器は利用を禁止します。〇粘着テープやピン等での建物への直接の工作や配線に触れる行為を禁止します。〇その他、市が禁止する行為は認められません。

▼詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/5/124047.html▼昨年度の様子は周南市市民ライターが取材したこちらの記事をご覧ください。https://note.com/blossom_sakura/n/nd2e514d0171d

問合せ

周南市施設マネジメント課財産管理担当Tel：0834-22-8281Fax：0834-22-8266