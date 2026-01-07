株式会社人財企画は、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」(厚生労働省 茨城労働局)の受託事業として、2026年2月9日(月)に水戸市・水戸市民会館にて、2026年2月10日(火)に土浦市・茨城県県南生涯学習センターにて「中高年世代のための合同企業説明会in水戸,土浦」を開催いたします。

35歳から59歳の中高年世代を対象に、プログラム前半ではキャリアを振り返り自己理解を深めるキャリアデザインセミナー等を実施します。プログラム後半の合同企業説明会では、中高年世代の採用に積極的な企業が各会場15社程度出展し、担当者と求職者が直接対話できる場を設けます。





さらに今回は、同プロジェクトの一環として、2月14日(土)には水戸市・セキショウ・ウェルビーイング福祉会館にて、2月15日(日)には土浦市・茨城県県南生涯学習センターにて「“これから”の働き方を考える学び直しワークショップ」を開催します。

仕事と生活を振り返りながら、自分に合うこと・合わないことや大切にしたい価値観を整理し、これから学びたいテーマや伸ばしたいスキルを考えます。国が用意する職業訓練などの選択肢もご紹介し、当日は講師のキャリアコンサルタントに相談することも可能です。





本イベントを通じて、中高年世代が新たなキャリアに挑戦できるよう、自己理解から企業との出会い、そして学び直しまでを総合的に支援します。









【開催概要】

●イベント名

・中高年世代のための合同企業説明会in水戸,土浦





●日時

【水戸会場】 2026年2月9日(月)

・13：00～ 受付開始

・13：30～14：00 キャリアデザインセミナー

・14：00～14：15 積極採用企業紹介

・14：15～17：00 合同企業説明会





【土浦会場】 2026年2月10日(火)

・13：00～ 受付開始

・13：30～14：00 キャリアデザインセミナー

・14：00～14：15 積極採用企業紹介

・14：15～17：00 合同企業説明会





●会場

【水戸会場】水戸市民会館 大会議室(茨城県水戸市泉町1丁目7番1号)

【土浦会場】茨城県県南生涯学習センター 多目的ホール(茨城県土浦市大和町9番1号 ウララビル5階)





●アクセス

【水戸会場】

路線バス：JR水戸駅北口(4～7番のりば)から約5分、「泉町一丁目」下車、徒歩1分

徒歩：JR水戸駅から徒歩20分

※当会場は専用駐車場がございません。お車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。





【土浦会場】

徒歩：JR土浦駅から徒歩3分

※当会場は専用駐車場がございません。お車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。





●参加対象

茨城県内で就職を希望する概ね35歳～59歳の方





●参加形式

対面開催





●参加について

無料(服装自由／履歴書不要)

※当日参加可能(予約推奨)

※雇用保険受給中の方は、求職活動実績として認定されます。





合同企業説明会





【開催概要】

●イベント名

・“これから”の働き方を考える学び直しワークショップ





●日時

【水戸会場】2026年2月14日(土) 15：00～16：30(受付14：30～)

【土浦会場】2026年2月15日(日) 15：00～16：30(受付14：30～)





●会場

【水戸会場】セキショウ・ウェルビーイング福祉会館 中研修室(茨城県水戸市千波町1918)

【土浦会場】茨城県県南生涯学習センター 小講座室2(茨城県土浦市大和町9番1号 ウララビル5階)





●対象

中高年世代の方(概ね35歳～59歳の方)





●講師

大森 冨士代(株式会社キャリアル 取締役)





●参加形式

対面開催





●備考

服装自由

※雇用保険受給中の方は、求職活動実績として認定されます。

【水戸会場】※無料駐車場あり

【土浦会場】※当会場は専用駐車場がございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。





学び直しワークショップ





【申込・詳細情報】

●特設サイト

https://ibaraki-chukonen.mhlw.go.jp/recruit/





●申込フォーム

https://forms.office.com/r/9q5j1mcMvs





※申込フォームで申し込めない方は電話での申込も可





【本件に関するお問い合わせ先】

運営事務局 株式会社人財企画

担当： 前田・仙田

TEL ： 052-228-0084

Mail： ibaraki-chukonen@zinzai-kikaku.com

本事業は、茨城労働局「中高年世代活躍応援プロジェクト」の委託を受け、株式会社人財企画が運営しております。

ご質問等ございましたら、上記運営事務局までご連絡ください。