フォグネットワーキング市場の規模・シェア分析、成長動向および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「フォグネットワーキング市場の将来動向および機会分析：2025年～2035年」と題した市場調査レポートの公開を発表しました。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界のフォグネットワーキング市場の市場規模は2035年末までに87億4,000万米ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は18.7億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率15.3%で拡大する見込み。
市場概要
フォグネットワーキング（フォグコンピューティングとも呼ばれる）は、計算、ストレージ、ネットワークリソースをネットワークエッジに配置することで、クラウドコンピューティングの機能をデータソースに近づける分散型コンピューティングアーキテクチャです。集中型クラウドデータセンターとエッジデバイスの中間に位置し、低遅延処理、リアルタイム分析、帯域幅の最適化、データセキュリティの向上を可能にします。IoT、産業オートメーション、スマートシティ、コネクテッドビークル、ヘルスケアモニタリング、エネルギー管理など、リアルタイムな意思決定が重要な分野で特に価値を発揮します。
市場規模およびシェア
世界のフォグネットワーキング市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で高い二桁成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長は、IoTエンドポイントおよび低遅延を必要とするアプリケーションの急速な拡大と密接に関連しています。北米は、クラウドネイティブアーキテクチャの早期導入、ハイパースケーラーの強い存在感、大規模な産業用IoT導入により、最大の市場シェアを占めています。欧州は製造業およびスマートインフラでの導入が進み、これに続いています。一方、アジア太平洋地域は最も成長が速く、スマートシティプロジェクト、5G展開、大規模な産業デジタル化が成長を牽引しています。コンポーネント別では、ソフトウェアプラットフォームおよびオーケストレーションツールが最大のシェアを占め、次いでハードウェア（ゲートウェイ、マイクロデータセンター）とサービスが続きます。
主要な成長要因
IoTデバイスの爆発的増加：数十億の接続センサーやデバイスが膨大なデータを生成しており、クラウドのみで処理するのは非効率です。フォグネットワーキングはローカル処理とフィルタリングを可能にします。
超低遅延への需要：自動運転車、ロボティクス、AR／VR、産業制御などのアプリケーションでは、ミリ秒レベルの応答時間が求められ、フォグアーキテクチャがこれを実現します。
5Gとエッジの融合：5Gネットワークは、高速・低遅延のエッジ接続を可能にし、フォグコンピューティングの価値をさらに高めます。
帯域幅およびコスト最適化：ローカル処理により、集中型クラウドへのバックホールトラフィックが削減され、帯域コストの低減とスケーラビリティの向上が実現します。
