¼«¼Ò¥Çー¥¿¡ßÀ¸À®AI¤¬Ç®¤¤¡ªAWS´Ä¶Æâ¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¤ª¼ê·Ú¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÌî¡¡µ®»Ö¡¢°Ê²¼¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥¨¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¡¢AWS´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¼«¼Ò¥Çー¥¿¡ßÀ¸À®AI¤¬Ç®¤¤¡ªAWS´Ä¶Æâ¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¤ª¼ê·Ú¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤É¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AWS´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¼«¼Ò¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤ÇÀ¸À®AI³èÍÑ¤Î¸½¾õ²ÝÂê¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Amazon Bedrock¤ò³èÍÑ¤·¤¿RAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ëre:Invent 2025¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Amazon S3 Vectors¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äµ¬Äø¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éAI¤¬²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡Ö¼«¼ÒÀìÍÑAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Î¼ÂÁõ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Aurora Serverless¤«¤éS3 Vectors¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨PoC¤Î·ë²Ì¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3Éô¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤Î¸í»úÃ¦»ú¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤éÊ¸½ñÍ×Ìó¤Ø¤ÎÅ¸³«»öÎã¤ä¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½Â¬Ê¬ÀÏPoC¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎAI/ML³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¼«¼Ò¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç¤ÎÆ³Æþ¥¤¥áー¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§00～18¡§00
¡¦»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÊZoom¡Ë
¢¨¤´»ëÄ°´Ä¶¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎURL¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë³«ºÅÁ°Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥°¥é¥à
Âè1Éô¡§À¸À®AI³èÍÑ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
Âè2Éô¡§¤ª¼ê·ÚRAG¼ÂÁõ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¡ª
Âè3Éô¡§¤½¤ÎÂ¾AI/ML·Ï¤Î»öÎã¾Ò²ð
Âè4Éô¡§¥»¥ß¥Êー¤Î¤Þ¤È¤á / ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð
Âè5Éô¡§Q&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢§¥¹¥Ôー¥«ー
ÎëÌÚ¡¡°ìÅÍ¡Ê±Ä¶È¡Ë
»³ÅÄ¡¡¹ÀÂç¡Ê±Ä¶È¡Ë
¢§¤ª¿½¹þ¤ß
¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Êhttps://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260115/¡Ë
¢¨»²²Ã¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤´ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥¨¥¹
