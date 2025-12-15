AI音楽生成API正式リリース！TopMediai、独自アプリ・ゲームに著作権フリー音楽を組み込み可能に
音楽・音声・映像関連のオンラインAIプラットフォームを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月13日より、AI音楽生成エンジンを外部サービスやアプリに組み込むためのAI音楽生成APIの提供を正式に開始しました。本APIにより、開発者や企業は独自のゲーム、アプリケーション、Webサービス内で高品質なオリジナル音楽の自動生成機能を実装できるようになります。生成される音楽はすべてロイヤリティフリーであり、商用利用も可能です。
【TopMediai AI音楽生成APIとは？】
TopMediai AI音楽生成API は、AIと機械学習を活用して、ユーザー指定のパラメータ（ジャンル、テンポ、ムード、歌詞など）に基づいた オリジナル音楽を自動生成するインターフェース です。これにより、開発者は自らのアプリ、ゲーム、Webサービス内に音楽生成機能を スムーズかつ効率的に統合 できます。
API は商用利用に対応しており、生成される音楽は 100%ロイヤリティフリー。追加の権利費用なしで配信・販売・マーケティング用途に使用できます。また、複数の音楽生成モデル（V3.0、V3.5、V4.0、V4.5、V4.5 Plus）を選択でき、用途に応じて音質・生成時間・スタイルを柔軟に調整できます。
API は RESTful インターフェースを採用しており、主要なプログラミング言語から簡単に呼び出すことが可能です。高度なドキュメントとサンプルコードが用意されているため、初めての開発者でも 短時間で実装を開始 できます。
【TopMediai AI音楽生成APIの主な機能】
1.高度な音楽生成機能
・歌詞/説明文/プロンプト入力 による音楽生成：テキストベースの指示だけで音楽を作成。
・複数モデル対応：利用者は用途に応じてモデルを選べるため、短尺～長尺のトラック生成が可能。たとえば、V4.5 Plus モデルでは最大8分前後までの楽曲を生成できます。
・スタイルカスタマイズ：ジャンル、ムード、テンポ、楽器構成など詳細なパラメータ設定が可能。
2.柔軟な出力オプション
・多フォーマット出力：MP3、WAV、MP4 など用途に応じて形式を選択可能。
・歌詞からの完全曲生成：歌詞入力にも対応し、オリジナル楽曲として仕上げられます。
・拡張/構成指定：イントロ、BGM、サビ、アウトロなどの構造指定も柔軟に設定可能です。
3.開発者向け統合機能
・REST API 対応：標準化されたエンドポイントで、各種アプリ・システムに簡単に統合可能です。
・同時処理/スケール対応：複数リクエストを並列処理でき、規模の大きなプロジェクトにも対応します。
・セキュリティ & 信頼性：業界標準のアクセス制御と暗号化により、データと音楽生成プロセスが保護されます。
【TopMediai APIの料金プラン & サポート】
【活用シーンと想定ユーザー】
