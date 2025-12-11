¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª¡Ö¹õÌÓÏÂµí£´¼ïÀ¹¤ê¡×4,420±ßÁêÅö¤ò3,780±ß¤Ç¤´Äó¶¡¡£¡Á¹ë²Ú¤µ¤â¡¢¤ªÆÀ¤µ¤â¡¢¤³¤Î¡È°ì»®¡É¤Ç¡Á
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î)
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¹õÌÓÏÂµí4¼ï¤ò°ì»®¤ÇìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¤Î4Éô°Ì¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢3,780±ß(ÀÇ¹þ4,158±ß)¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î³°¿©¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹õÌÓÏÂµí4¼ï¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¹âÌÄ¤ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©»þ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
POINT¡¡¡¥ª¥È¥¯¡ª
Ã±ÉÊ¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤¬¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢3,780±ß (ÀÇ¹þ4,158±ß)
¡¡¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¤Î4¼ï¤ÇÃ±ÉÊ¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê3,780±ß(ÀÇ¹þ4,158±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
POINT¢¡¡¥¼¥¤¥¿¥¯¡ª
4¼ï¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢µ¤·Ú¤ËìÔÂô¤Ê¿©¤ÙÈæ¤Ù
¡¡¹õÌÓÏÂµí4Éô°Ì¤ò¹ë²Ú¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÂç»®¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ý¤ß¤ä¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤êÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡È¿©¤ÙÈæ¤Ù¡É¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸¤«¤é¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×
POINT£¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ª
Ëº¿·Ç¯²ñ¡¦¤´²ÈÂ²ÍøÍÑ¡¦¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
¡¡Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç»®¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È¹â¤á¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
POINT¤¡¡¤ªµ¤·Ú¡ª
¡ÈÃíÊ¸»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡É¤Î¤âÂç»®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡Âç»®¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢1¤Ä1¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Ö²¿¤òÍê¤à¤«ÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤ä¡ÖÃÍÃÊ·×»»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹õÌÓÏÂµí¤ÎÉô°Ì¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¤ò¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂµí¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÆù¤ò¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î)
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡¡¡Ö¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡×3,780±ß¡ÊÀÇ¹þ4,158±ß¡Ë¡¡Ìó310g¡Ê3¡Á4¿ÍÁ°¡Ë
¡ü¾¦ÉÊÆâÍÆ
¡¡²¼µ4ÉÊ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×
¡¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡§Ã±ÉÊ²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¡¡»é¤¬¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡£ÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ1,628±ß¡Ë
¤Ò¤È¸ý¤Ç¡È¤È¤í¤±¤ë¡É¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥·¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡£¾å¼Á¤Ê»é¤¬Àå¤Î¾å¤Ç¡È¤È¤í¤ê¡É¤È¤Û¤É¤±¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¤â¤¦°ìËç¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡¢¥³¥¯¿¼¤¯ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
£¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
µí°ìÆ¬¤«¤é¤ï¤º¤«¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤Î¤ªÆù¡£¹ü¤Î¿ñ¤«¤é½Ð¤ë»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ1,188±ß¡Ë
¹õÌÓÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤È´ÅÌ£¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥é¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¡£»é¤Ï¾åÉÊ¤Ç¤·¤Ä¤³¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡£¥«¥ë¥Ó¤Î¥³¥¯¤È¥Ï¥é¥ß¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¡¢Î¾Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÂç»®¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÉÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡È¤Ê¤é¡¢Ã±ÉÊÃíÊ¸¤Ç1¤Ä1¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡Ö²¿¤òÍê¤à¤«ÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤ä¡ÖÃÍÃÊ·×»»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉô°Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢§¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp¡¡TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¹õÌÓÏÂµí4¼ï¤ò°ì»®¤ÇìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¤Î4Éô°Ì¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢3,780±ß(ÀÇ¹þ4,158±ß)¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î³°¿©¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹õÌÓÏÂµí4¼ï¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¹âÌÄ¤ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©»þ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
POINT¡¡¡¥ª¥È¥¯¡ª
Ã±ÉÊ¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤¬¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢3,780±ß (ÀÇ¹þ4,158±ß)
¡¡¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¤Î4¼ï¤ÇÃ±ÉÊ¹ç·×4,420±ß(ÀÇ¹þ4,862±ß)¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê3,780±ß(ÀÇ¹þ4,158±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
POINT¢¡¡¥¼¥¤¥¿¥¯¡ª
4¼ï¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢µ¤·Ú¤ËìÔÂô¤Ê¿©¤ÙÈæ¤Ù
¡¡¹õÌÓÏÂµí4Éô°Ì¤ò¹ë²Ú¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÂç»®¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ý¤ß¤ä¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤êÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡È¿©¤ÙÈæ¤Ù¡É¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸¤«¤é¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×
POINT£¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ª
Ëº¿·Ç¯²ñ¡¦¤´²ÈÂ²ÍøÍÑ¡¦¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
¡¡Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç»®¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È¹â¤á¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
POINT¤¡¡¤ªµ¤·Ú¡ª
¡ÈÃíÊ¸»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡É¤Î¤âÂç»®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡Âç»®¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢1¤Ä1¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Ö²¿¤òÍê¤à¤«ÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤ä¡ÖÃÍÃÊ·×»»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹õÌÓÏÂµí¤ÎÉô°Ì¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¤ò¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ì»®¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡Ö¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡×¾ÜºÙ
¡Ö¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡×¾ÜºÙ
¡ÖÆüËÜ¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂµí¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÆù¤ò¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î)
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×¡§¡¡¡Ö¸·Áª¡ª¹õÌÓÏÂµíÀ¹¤ê¡×3,780±ß¡ÊÀÇ¹þ4,158±ß¡Ë¡¡Ìó310g¡Ê3¡Á4¿ÍÁ°¡Ë
¡ü¾¦ÉÊÆâÍÆ
¡¡²¼µ4ÉÊ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó¡×
¡¦¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×
À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ
¡¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡§Ã±ÉÊ²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¡¡»é¤¬¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡£ÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¢¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ1,628±ß¡Ë
¤Ò¤È¸ý¤Ç¡È¤È¤í¤±¤ë¡É¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥·¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹õÌÓÏÂµí¾å¥«¥ë¥Ó¡£¾å¼Á¤Ê»é¤¬Àå¤Î¾å¤Ç¡È¤È¤í¤ê¡É¤È¤Û¤É¤±¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¤â¤¦°ìËç¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡¢¥³¥¯¿¼¤¯ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
£¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
µí°ìÆ¬¤«¤é¤ï¤º¤«¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤Î¤ªÆù¡£¹ü¤Î¿ñ¤«¤é½Ð¤ë»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤¹õÌÓÏÂµí¤¦¤é¥Ï¥é¥ß
¡¡Ã±ÉÊ²Á³Ê1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ1,188±ß¡Ë
¹õÌÓÏÂµí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤È´ÅÌ£¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥é¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¦¤é¥Ï¥é¥ß¡×¡£»é¤Ï¾åÉÊ¤Ç¤·¤Ä¤³¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¸åÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡£¥«¥ë¥Ó¤Î¥³¥¯¤È¥Ï¥é¥ß¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¡¢Î¾Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
µí³Ñ¡ÖÂç»®¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÂç»®¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÉÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡È¤Ê¤é¡¢Ã±ÉÊÃíÊ¸¤Ç1¤Ä1¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¡Ö²¿¤òÍê¤à¤«ÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤ä¡ÖÃÍÃÊ·×»»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉô°Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢§¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp¡¡TEL¡§045-224-7200