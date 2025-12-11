こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“色と輝きで魅せる”華やかにきらめくゴールドラメが特長のラメマーカー『Neola（ネオラ）』12月下旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、光の当たり方によって色の輝きが変化する、ゴールドラメ入りマーカーの『Neola（ネオラ）』（全8色・各275円 税込）を2025年12月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■ひと筆で華やかにきらめくゴールドラメ
『ネオラ』は、華やかにきらめくゴールドラメ入りマーカー。珍しいゴールドラメをたっぷり配合しており、インクもラメも発色が良く、ひと筆で華やかな印象を演出できます。
光の当たり方によって輝きが変化するので、書くだけで特別感のあるアクセントに。ノートや手帳の見出し、ポイント使いにも最適です。ペン先はマーカータイプで、線をひいたり塗ったり、デコレーションにも使いやすい仕様。輝きのあるイラストや装飾が簡単に仕上がり、華やかで実用的なラメマーカーです。
■気分で選べる全８色の豊富なカラーバリエーション
全8色の豊富なカラーバリエーションをラインアップしています。「約束のミルキーウェイ」や「ユニコーンのたてがみ」など、カラーイメージに合わせたユニークで幻想的なネーミングも特長。
4本セットは、テーマごとに世界観の異なる2種類を用意しました。宇宙を感じさせるポップで華やかな配色の「コズミックカラーセット」と、淡くやさしい色合いが揃う「ドリーミングカラーセット」の2タイプ。
どちらもそれぞれの世界観に合わせたカラーが楽しめ、気分や用途に合わせて使い分けることができます。
セットはパッケージ入りのため、持ち運びしやすく、プレゼントやちょっとしたギフトにもぴったりです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/124509/124509_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2953/124509/124509_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ラメマーカー『ネオラ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251010042913/
