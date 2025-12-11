“色と輝きで魅せる”華やかにきらめくゴールドラメが特長のラメマーカー『Neola（ネオラ）』12月下旬発売

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、光の当たり方によって色の輝きが変化する、ゴールドラメ入りマーカーの『Neola（ネオラ）』（全8色・各275円 税込）を2025年12月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







ラメマーカー『ネオラ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251010042913/


【 商品特長 】

■ひと筆で華やかにきらめくゴールドラメ







『ネオラ』は、華やかにきらめくゴールドラメ入りマーカー。珍しいゴールドラメをたっぷり配合しており、インクもラメも発色が良く、ひと筆で華やかな印象を演出できます。

光の当たり方によって輝きが変化するので、書くだけで特別感のあるアクセントに。ノートや手帳の見出し、ポイント使いにも最適です。ペン先はマーカータイプで、線をひいたり塗ったり、デコレーションにも使いやすい仕様。輝きのあるイラストや装飾が簡単に仕上がり、華やかで実用的なラメマーカーです。











■気分で選べる全８色の豊富なカラーバリエーション

全8色の豊富なカラーバリエーションをラインアップしています。「約束のミルキーウェイ」や「ユニコーンのたてがみ」など、カラーイメージに合わせたユニークで幻想的なネーミングも特長。







4本セットは、テーマごとに世界観の異なる2種類を用意しました。宇宙を感じさせるポップで華やかな配色の「コズミックカラーセット」と、淡くやさしい色合いが揃う「ドリーミングカラーセット」の2タイプ。

どちらもそれぞれの世界観に合わせたカラーが楽しめ、気分や用途に合わせて使い分けることができます。

セットはパッケージ入りのため、持ち運びしやすく、プレゼントやちょっとしたギフトにもぴったりです。

【 商品概要 】

本件に関するお問合わせ先

【一般のお客様　お問い合わせ先】

TEL：03-5835-0094 　※月〜金曜日（祝日を除く）　9：30〜17：00

【報道関係者　お問い合わせ先】

サンスター文具株式会社　マーケティング部　広報担当宛

TEL：03-5835-0302

