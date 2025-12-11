こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新たなクラウド基盤で国際イベントを盛り立てる】初期構築工数5割削減。短期間で高密度通信対応のWi-Fi環境を実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、Japan Mobility Show 2025（主催 一般社団法人 日本自動車工業会）のプレスルームのネットワーク環境構築において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・国際イベントに求められる短期間構築と高密度通信に対応
・膨大な端末接続に耐える安定性と運用性の確保
・現場作業を減らし、均一な品質で展開するための効率化
■採用の決め手
・クラウド管理型プラットフォームで事前設定＆ゼロタッチ構築
・高密度対応Wi-Fi（電波調査・チャンネル最適化）設定
・ダッシュボードで遠隔監視＆一元管理
＜プレスルーム ネットワーク構成イメージ＞
■導入後の効果
・初期工数5割削減し短期安定稼働
クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」を採用することで、ネットワーク構築の
効率化を実現。ゼロタッチ構築や単一GUIによる管理性により、従来の工数を大幅に削減し、短期間
で安定稼働を開始。イベント開始前に確実なネットワーク環境を整えることで、運営側の負担を軽減
しました。
・高密度通信でも途切れない取材・配信
無線LANアクセスポイントAT-TQ7403-R(TQR)は、Wi-Fi 6Eに対応し2.4GHz・5GHz・6GHzの3つの
周波数帯を同時に利用可能。これにより、より広い帯域を活用しながら、多くの端末が同時に接続
しても効率よく安定した通信を実現。取材やライブ配信が重なる時間帯でも途切れない接続を提供
しました。
・遠隔監視による先手対応でイベント中のトラブルゼロ
Allied OneConnectを活用することで、機器の稼働状況を遠隔から常時確認できる体制を構築。これ
により、異常の兆候を早期に把握し、イベント期間中の安定したネットワーク環境を維持しまし
た。
■導入した製品・技術の概要
・無線LANアクセスポイント「AT-TQ7403-R(TQR)」
Wi-Fi 6E対応の無線LANアクセスポイントで、2.4GHz・5GHz・6GHzの3バンドを同時利用可能。
広い帯域と最新技術により、多数の端末が接続する環境でも高速かつ安定した通信を提供します。
・クラウド管理型プラットフォーム「Allied OneConnect」
ゼロタッチ設定により機器のセットアップを自動化し、導入から運用までの負担を大幅に軽減。
Webベースの管理画面で複数拠点や機器の稼働状況を一元管理でき、遠隔からの運用や保守を
効率化します。
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/124132/124132_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/jms2025/
●構築パートナー様へのインタビュー動画についてはこちらよりご覧いただけます。
https://youtu.be/U-y1qzHKtq8/
【一般社団法人 日本自動車工業会 様について】
前身である自動車工業会と日本小型自動車工業会との合併により、国内において自動車を生産するメーカーを会員として設立され、自動車メーカー14社によって構成。国内の自動車工業と関連産業の健全な発達を図り、もって持続可能な経済及びモビリティ社会の実現、更には社会課題の解決に寄与することを目的に活動している。
本社 ： 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館
設立 ： 1967年
代表 ： 会長 片山 正則
URL ： https://www.jama.or.jp/
【株式会社コムネットシステム 様について】
ICTのチカラで、ビジネスを安心・安全・快適に。ICTのチカラで社会を支え、デジタル社会の発展に貢献する。ICT担当者の右腕となるサービスを提供する。
本社 ： 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル4階
設立 ： 1995年
代表 ： 代表取締役 酒井 俊英
URL ： https://www.comnetsystem.co.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2025年12月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
