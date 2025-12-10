¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤¬¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü
¡Á¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¡Á
¡¡¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ ÊýÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸²½³Ø±à Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢³Ø±¡Ä¹¡§Áê¸¶ ¹¬»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¡×¡Ë¤È¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤¬2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡Åö¼Ò¤ÈÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¡¹¤Ø¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ìÃ×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢2025Ç¯¤è¤ê¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ß¥á¥¤¥¯¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×¤òÃµ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¦Äì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ÕµÁ¡¦ÆâÍÆ
¡¡12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿4¥·¡¼¥ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³Æ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¤¥¯ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ»½Ñ¤ä±é½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÅù¤â¹Ô¤¤¡¢¥â¥Ç¥ë¥á¥¤¥¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ³ØÀ¸Ã£¤ÈÌó3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
➀¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×
¡¡²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ï¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áõ¾þ¤äÂ£¤êÊª¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤¬ÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þÊª¤¬È¯À¸¤·¤Æ´Ä¶¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶¦ÁÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
➁Åö¼ÒÍ¾¾êºß¸Ë¡¦ÇÑ´þÍ½Äê¤Î¥³¥¹¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¡Åö¼Ò¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÍ½Äê¤Î¥³¥¹¥á¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¹Í°Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼ÒÈþÍÆ¸¦µæÉô¤ª¤è¤Ó¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µÜß··ë¸¹»á¤¬¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¥·¥ç¡¼ÅöÆü¤Þ¤Ç³ØÀ¸¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤±é½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£¤Á¤Õ¤ì¡ßÊ¸²½ ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹
¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ÎÉþºî¤ê¤Î²áÄø¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÃ¼ÀÚ¤ì¤òÃæ¿´¤ËÁõ¾þ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¦ÁÏ¤ÎÊâ¤ß¤ä¥â¥Ç¥ë¥á¥¤¥¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅ¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤ÇÅö¼Ò¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¾¦ÉÊ¤äµÍÂØÍÑ¾¦ÉÊ¤ò¡¢Ã¼ÀÚ¤ì¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¼«Âð¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·¤²¼·Á¥Ð¥Ã¥°¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2936/124363/124363_web_1.png
¢£¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¤ÈÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Êº¸¡Ë¡§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¡¡¡Ê±¦¡Ë¡§Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¢£³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸²½³Ø±à Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÉþ¾þÀìÌç¶µ°éµ¡´Ø¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë30Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÍÌ¾¹»¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡£
³Ø¹»¸ø¼°HP¡§https://www.bunka-fc.ac.jp/
¢£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µÜß··ë¸¹¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ï¤æ¤º¤ë¡Ë»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈþÍÆ¼¼¶ÐÌ³¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥Ö¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÀßÎ©¡£
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥ÈÅù¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
2016Ç¯¤Ë¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î°¦¤µ¤ì´é¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¥á¥¤¥¯¡×½ÐÈÇ¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤Á¤Õ¤ì¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡Ê¡³Ñ¡¦Ä¹Ìî
