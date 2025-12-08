こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学の広報誌『コンセプトブック2026 Colorful Voice Vol.2』が大学広報メディアアワード2025で銅賞を受賞
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）が高校生向けに制作した『コンセプトブック2026 Colorful Voice Vol.2』（2025年7月発行）が、「大学広報メディアアワード2025」（主催：日経BPコンサルティング）広報誌部門において銅賞を受賞した。同アワードは、全国の大学が発行・発信する広報メディア（広報誌、デジタルコンテンツ、動画など）を対象に、その品質や創意工夫を評価し、より良い広報コミュニケーションのあり方を提起することを目的としたもの。今年度は全国84大学、189作品がエントリーし、審査結果は11月28日開催の表彰式において発表された。
審査は企画、設計、独創性、デザイン、テキストの5項目で評価され、広報部門は金賞3作品、銀賞2作品、銅賞2作品が選出された。
銅賞を受賞した札幌大学の『コンセプトブック2026 Colorful Voice Vol.2』では、同大学生へのインタビューを通して、留学、ボランティア、課外活動、アルバイトなど正課外活動に焦点を当て、リアルなキャンパスライフを紹介。高校生が「大学生とはどのように学び、どのように過ごしているのか」をイメージしやすい構成となっており、資料請求や進学相談会、オープンキャンパスなどで配付している。
【特設サイト】Colorful Voice
※冊子と連動した特設サイトでは、誌面よりさらに詳しいインタビューを掲載しており、札大生の多様な活動や声をより深く知ることができる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/special/colorful-voice2.html
（参考）大学広報メディアアワード2025審査結果
https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2025/1128sus/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部入試・広報課
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
銅賞を受賞した札幌大学の『コンセプトブック2026 Colorful Voice Vol.2』では、同大学生へのインタビューを通して、留学、ボランティア、課外活動、アルバイトなど正課外活動に焦点を当て、リアルなキャンパスライフを紹介。高校生が「大学生とはどのように学び、どのように過ごしているのか」をイメージしやすい構成となっており、資料請求や進学相談会、オープンキャンパスなどで配付している。
【特設サイト】Colorful Voice
※冊子と連動した特設サイトでは、誌面よりさらに詳しいインタビューを掲載しており、札大生の多様な活動や声をより深く知ることができる。
https://www.sapporo-u.ac.jp/special/colorful-voice2.html
（参考）大学広報メディアアワード2025審査結果
https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2025/1128sus/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部入試・広報課
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/