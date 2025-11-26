株式会社天山(所在地：福岡県太宰府市、代表取締役：江口 義浩)は、新ブランドとなるプリン専門店「太宰府ぷりん」を、観光名所として有名な太宰府参道に、2025年11月29日(土)にグランドオープンいたします。









■新ブランド「太宰府ぷりん」について

当社は、これまで太宰府参道にて20年以上にわたり、地元のお客様や観光客の皆様に愛される「鬼瓦最中」などの和菓子づくりを続けてまいりました。

このたび、太宰府の歴史と文化が息づく参道で、お参りやお散歩の途中にお立ち寄りいただける新ブランドとして、プリン専門店「太宰府ぷりん」を立ち上げました。

「太宰府ぷりん」は、厳選した素材を使用し、口の中でとろけるようになめらかで濃厚な味わいが特長です。「太宰府の町をプリンでやさしく包む」をテーマに、観光の思い出や、また大切な方への手みやげとして最適な一品をご用意いたしました。









■プリンへのこだわり

「口に入れた瞬間、トロ～リとろける、なめらかな口どけのプリン」を目指し、幾度となくレシピ検証を重ねてまいりました。福岡県産の食材にこだわり、地元太宰府市の「永利牛乳」や嘉麻市の「小次郎の里」の卵、国産の高級生クリームなど、厳選した素材を惜しみなく使用し、気温や湿度に合わせてレシピを微調整。スタッフがひとつひとつ手作りすることで、妥協のないなめらかな口どけを実現しています。





ラインナップは、口福をもたらす「太宰府ぷりん」や、西日本シティ銀行様とのコラボレーションで実現した「ワンク和三盆ぷりん」、季節の旬のフルーツを使用したプリンなど、こだわりのプリンが勢ぞろいします。お参りやお散歩の途中にほっと一息つける甘いひとときを提供いたします。





ぷりんの集合写真





■こだわりのご当地プリン＆パフェ

・太宰府ぷりん 480円

「太宰府ぷりん」の顔となる、素材の良さを最大限に引き出した至高の定番プリンです。はじめて当店にお越しいただくお客様に、まず味わっていただきたいと自信をもっておすすめする一品です。厳選した卵と牛乳が織りなすやさしくも濃厚な味わいを追求しました。口どけのなめらかさの中に、素材本来の豊かな風味を感じていただけます。





太宰府ぷりん





・ワンク和三盆ぷりん 500円

日本の伝統的な高級砂糖である徳島県産の和三盆糖を贅沢に使用。口に入れた瞬間に広がるやさしい甘さと、まろやかで奥深い上質なコクを引き出しました。極上の口どけと共に、和の風味を心ゆくまでお楽しみいただけます。

本商品は、西日本シティ銀行様とのコラボレーション商品です。西日本シティ銀行の～商品化支援プロジェクト「ワンク堂」～を受けて実現。地域とのつながりを大切に、太宰府から笑顔と甘いひとときをお届けします。





ワンク和三盆ぷりん





・あまおう苺ぷりん 600円

福岡県が誇るブランド苺、あまおう苺を贅沢に使用しました。口に入れた瞬間に広がるあまおう苺ならではの豊かな甘さと華やかな香りが、なめらかなプリンと絶妙に重なり合います。





あまおうぷりん





・八女茶ぷりん 520円

福岡県南部の八女地域で採れる日本有数のお茶である八女茶を混ぜ合わせました。濃厚な抹茶の上には天山の和菓子にも使っている自家製餡をトッピング。和の深みを感じる味わいです。





八女茶ぷりん





・フルーツぷりんパフェ(季節のフルーツ)

一番下には、お店自慢のとろけるようになめらかななめらかプリンがたっぷり！そして真ん中には、キラキラ輝く季節のフルーツが入ったゼリーが入っています！旅の思い出を彩るフォトジェニックなスイーツとしてもおすすめです。





フルーツぷりんパフェ





■店舗概要

店舗名 ： 天山太宰府ぷりん店

開店日 ： 2025年11月29日(土)

所在地 ： 〒818-0117 福岡県太宰府市宰府3-1-28

西日本シティ銀行自動外貨両替機跡地

営業時間 ： 10:00～17:00

定休日 ： 不定休

電話番号 ： 092-555-5232

アクセス ： 西鉄電車(西鉄太宰府線)太宰府駅より徒歩1分

URL ： https://dazaifupudding.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/dazaifu_pudding/









■会社概要

会社名 ：株式会社天山

代表者 ：代表取締役 江口 義浩

本社所在地：〒818-0117 福岡県太宰府市宰府2-7-12

事業内容 ：菓子の企画・製造・販売、食品の加工・販売、直売店の経営等

TEL ：092-403-3990

FAX ：092-403-3991