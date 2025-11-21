「あなたの大切な人が災害に遭ったとき、そばで心を癒してくれる人がいたら…」災害時に心の支えとなる「癒しの手」を全国へ。チェリッシュアロマの会は、災害時にアロマハンドトリートメントで寄り添える人材を全国に育成するクラウドファンディングプロジェクト「癒しの手を全国へ」を2025年11月に開始しました。このプロジェクトでは、心に寄り添えるアロマハンドトリートメントのボランティアを各地に育成し、災害時の心のケアや日常的なストレス緩和をサポートする活動拠点の全国展開を目指します。災害時の心のケア支援が社会課題に近年、日本では地震や豪雨などの自然災害が頻発し、被災者の心のケアが大きな社会課題となっています。内閣府の防災白書によれば、被災者は長期の避難生活によって強いストレスを感じ、うつや不安障害、PTSD（心的外傷後ストレス障害）などの心の問題を抱えるケースが増加しています。チェリッシュアロマの会のメンバーは、これまで地下鉄サリン事件被害者の健康診断や東日本大震災の被災者支援において、アロマハンドトリートメントでサポートしてきました。施術を受けた方からは「心が安らいだ」「癒された」という声が多く寄せられ、深いリラックス効果が見られています。災害時、医療や物資の支援に加え、心と体の癒しを提供できる人材が各地域にいれば、被災者の心身のサポートをより広く行うことができます。アロマハンドトリートメントがもたらす癒しの効果アロマテラピーには、恐怖や落ち込み、悲しみ、怒り、孤独感など心の苦しみを和らげる作用があります。チェリッシュアロマの会が実践するハンドトリートメントは、優しいタッチとアロマの香りで心身を包み込み、深い癒しをもたらします。このトリートメントの特徴：- やさしい手のぬくもりで心を落ち着かせ、幸せホルモン「オキシトシン」の分泌を促進- 香りと触れ合いの力で自律神経を整え、ストレスを軽減- 短時間でも深い癒しが得られる手軽さ- 施術を受ける人だけでなく、施術する人にも癒しの効果が広がるアロマハンドトリートメントは言葉を交わさなくても心を通わせることができます。災害後、温かい手のぬくもりとアロマの香りで、恐怖や落ち込み、悲しみ、怒り、孤独などの心の苦しみを和らげます。全国に活動拠点を作るクラウドファンディングの展開今回のクラウドファンディングでは、77万円を目標に支援を募り、以下の活動を展開していく予定です：「アロマケア・ボランティア養成講座」のWEB受講を促す全国各地での実技講座・研修会の開催アロマボランティアのネットワーク構築と活動拠点の形成いざという時、地域に根ざして寄り添える人材の育成クラウドファンディングのリターンには、長谷川記子著「ストレスを癒すアロマテラピー」の書籍やWEB講座の受講権などを用意。支援者はアロマテラピーの知識を得ながら、全国的な支援ネットワーク構築に貢献できます。離れて暮らすご家族やご友人が災害に遭った時、そばにいてケアしてくれる人がいたら...。そんな思いから、全国各地にアロマボランティアの拠点を作り、いざという時に心のサポートができる人材を育てていきたいのです。アロマサポートに関心のある個人・グループ・NPO法人の皆さま、そしてサポートを受けたい方――この想いに共感してくださる皆さまと、癒しの輪を全国に広げていけたら嬉しく思います。 一人でも多くの方に“癒しの手”を届けるために、あたたかいご支援を心よりお願いいたします。https://camp-fire.jp/projects/899412/viewプロジェクト概要プロジェクト名：癒しの手を全国へ～アロマハンドトリートメントで災害時に寄り添える人材を育てたい実施期間：2025年11月～2026年1月目標金額：770,000円支援方法：クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて受付リターン内容：500円：お礼のメッセージ3,000円：「ストレスを癒すアロマテラピー」1冊5,000円：「ストレスを癒すアロマテラピー」2冊5,000円：千駄ヶ谷セミナービジター1回聴講権25,000円：WEB受講+書籍1冊付き団体概要団体名：チェリッシュアロマの会代表者：長谷川記子所在地：千葉県松戸市活動内容：アロマボランティアを通した地域の心身の健康と幸せのサポート、メディカルアロマの専門知識や心のケアを学ぶボランティア養成講座の開講代表者略歴：薬剤師、メディカルアロマテラピスト、統合ケアセラピスト、ハーブ薬膳コンサルタント。医療介護分野で33年間のアロマ教育普及活動経験を持ち、都内病院でのアロマテラピー研究会創設に参加。URL：https://cherish-aromanokai.jimdo.com/