NuraGrid、独自ファインチューニングの動画生成機能を11月21日提供開始
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰）は、本日、統合型AIプラットフォーム「NuraGrid」において、独自にファインチューニングした動画生成AIモデルを搭載した動画生成機能を11月21日より提供開始することをお知らせいたします。
■ 動画生成機能追加の背景
情報化社会において、テキストや静止画だけでなく、動画コンテンツの需要が急速に拡大しています。従来の動画生成AIは汎用モデルに留まり、ビジネスシーンでの実用性に課題がありました。
APOLLO11は、NuraGridのプラットフォーム上で蓄積されたユーザーデータと知見を活かし、動画生成AIモデルを独自にファインチューニング。ビジネス向けの高精度な動画生成機能を実現いたしました。
■ 独自ファインチューニング動画生成モデルの特徴
・ビジネス最適化：企業のマーケティング・プレゼンテーション・SNS投稿等に特化した動画生成
・高精度なコンテンツ生成：テキストプロンプトから実用的で高品質な動画を即座に生成
・独自ファインチューニング：APOLLO11による継続的な改善で、ユーザーニーズに適応
・複数フォーマット対応：SNS投稿・広告・プレゼンテーション等、様々な用途に対応
・セキュアな環境：企業機密を保護しながら動画生成を実施
■ NuraGridでの動画生成機能の活用
NuraGridユーザーは、11月21日より以下の用途で動画生成機能を活用できます：
・SNS投稿用動画の自動生成：テキストから数秒でSNS対応動画を生成
・AI説明動画：複雑な概念を視覚的に説明する動画を自動生成
・Agent Builder連携：カスタムAIエージェントが自動的に動画を生成・配信
■ NuraGridのビジョン
APOLLO11は「Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）」をビジョンに掲げています。動画生成機能の追加により、テキスト・画像・音声・動画と、あらゆるコンテンツを統合的に生成できるプラットフォームの実現を目指しています。
■ 企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
本社住所：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
代表取締役：吉丸 彰
設立：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
公式サイト：https://apollo11.co.jp/
NuraGrid公式サイト：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
