株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、カナダ発のアートウォッチブランドLAPHONT（ラフォン）より、新作メタルウォッチ「SIDEWINDER（サイドワインダー）」を2025年11月21日(金)20時よりNUBIAN（ヌビアン）にて発売いたします。前作「ARGONAUT（アルゴノート）」で提示した“非対称の美学”をさらに進化させ、シュルレアリスムの造形美を金属という現代素材で再構築したシリーズです。

“整然とした美”への挑戦

「SIDEWINDER」は、蛇行するような流線型フォルムをまとったアシンメトリー構造のメタルウォッチ。一見ミニマルでありながら、光の角度によって表情を変える有機的な造形は、まるで“呼吸するオブジェ”のように腕の上で生命感を放ちます。ステンレススチール製のケースは、直線と曲線が交錯する立体構造。全面を鏡面仕上げで磨き上げることで、金属の光沢そのものが造形美を際立たせ、見る角度や光の動きに呼応して豊かな表情を描きます。ケースと連続するように設計されたカスタムメタルブレスレットは、静と動のバランスを象徴し、LAPHONTが追求する“構築美としての時計”という哲学を体現しています。

“動く造形”としてのSIDEWINDER

「SIDEWINDER」は、蛇行するような流線型フォルムをもつアシンメトリーデザインのメタルウォッチ。ケース全面に施された鏡面仕上げが、光を映し込み、わずかな動きにも反応して表情を変えます。その艶やかな金属の面が描く反射と陰影は、まるで“動く彫刻”のように手元に生命感を宿します。ムーブメントには日本製（MIYOTA）クオーツを採用し、3ATM（日常生活防水）を備えた高い実用性。ケースサイズは38mm × 44.1mmで、ユニセックスに着用できるバランス設計です。

SIDEWINDER - 秩序と歪みのあいだに

SIDEWINDER は、合理と混沌の境界を曖昧にする存在。“完璧”を崩すことで浮かび上がる不完全の美を、時計という日常の中で表現します。LAPHONT が提示するのは、時間を計るための道具ではなく、「生きた造形」としての腕時計です。

SIDEWINDER

製品名：SIDEWINDER（サイドワインダー） / ムーブメント：日本製クオーツ（MIYOTA） / ケースサイズ：38mm × 44.1mm / ケース＆ストラップ素材：ステンレススチール / ガラス：ミネラルガラス/ 防水：3ATM（日常生活防水） / 発売日：2025年11月21日(金) 20時 / 販売店舗：NUBIAN各店およびオンラインストア / 価格：35,200円(税込）

取扱店舗

NUBIAN HARAJUKUNUBIAN SHIBUYANUBIAN TORANOMON THE GIFTSNUBIAN NAGOYANUBIAN OSAKANUBIAN OSAKA UMEDA THE GIFTSNUBIAN SAPPORONUBIAN WEB SHOPhttps://nubiantokyo.com/

LAPHONT（ラフォン）

2024年にカナダで誕生したアートウォッチブランド。「時間とは何か」という根源的な問いを、20世紀シュルレアリスムの思想に影響を受けた造形美で再構成します。ブランド名は、モントリオールの街の名と“象（elephant）”から着想。自由と力強さを体現し、ストリートとモードを横断する現代的なアートウォッチとして、グローバルに新たな価値観を発信しています。

▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201