オンラインセミナー『業績改善に繋げる業績の見える化と活用法』2025年12月3日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『業績改善に繋げる業績の見える化と活用法』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
経営者には共通の悩みがあります。
会社の業績を表す業績管理資料（月次決算）が役に立つ形で作れないケース、
そして、その業績管理資料を経営に活かす方法がわからないケースです。
本講座では、まず経営者が見るべき業績管理資料を、管理会計によって作成する方法を解説します。さらに、月次決算を徹底的に活用し、業績を必ず向上させるための手法を学んでいただきます。
会社の仕組みだけにとどまらず経営幹部育成にも活用でき、自社の経営に役立てていただけます。
【開催日】
2025/12/03（水） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員
土屋 元樹
【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2075
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
