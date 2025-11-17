2025年12月10日（水）に浜離宮朝日ホールで初めての来日公演を行う韓国の人気シンガーソングライター チェ・ユリ（최유리 / Choi Yu Ree)のチケット一般発売が本日11月17日19時よりスタートします。チェ・ユリは「涙の女王」「海街チャチャチャ」「未知のソウル」「ウンジュンとサンヨン」などの人気の韓国ドラマのOSTに参加し、日本でも人気が高まっています。チェ・ユリは現在韓国で最もコンサートのチケットが手に入らないアーティストの一人で、11月1日、11月2日のソウルでの公演と11月15日、11月16日の釜山での公演を成功させたばかりです。今回初めての来日公演を世界有数の音響と言われる浜離宮朝日ホールにて行います。

チェ・ユリ（최유리 / Choi Yu Ree）について

豊かな感性と優れた音楽性で高い評価を受け、韓国で多くの支持を集めているシンガーソングライターであるチェ・ユリ。「涙の女王」「未知のソウル」「海街チャチャチャ」など多数の韓国ドラマのOSTの楽曲を担当していることで日本でも知られています。代表曲「forest(森）」はIUをはじめ多くのシンガーから絶賛され、BTSのVもカバー。その他SEVENTEENやTOMORROW X TOGETHERのメンバーも彼女の楽曲のカバーを発表しています。11月に行われるソウルでの公演と釜山での公演はチケット1万枚が全てチケットオープンとともに完売。人気急上昇中のアーティストです。

公演概要

【公演タイトル】チェ・ユリ PREMIUM CONCERT in JAPAN特設サイト https://www.choiyureejapan.com/【公演スケジュール】・日程：2025年12月10日（水）・会場：浜離宮朝日ホール（東京）・開場/開演 18：00/19：00 ※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。【チケット・料金】全席指定席SS席：18,000円S席：14,000円A席：11,000円一般発売2025年11月17日（月）19：00開始販売プレイガイド・チケミーhttps://ticketme.io/event/group/569b5ea9-494f-4888-9d82-3ded5055400b/7cb64cc9-469a-4679-b5d4-18c9233433ed・ローソンチケットhttps://l-tike.com/order/?gLcode=71328・チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/choiyuree-japan/【主催】企画・主催 NAVE LABEL/株式会社コンテンツセブン【本公演についてのお問い合わせ】株式会社コンテンツセブン事業企画部 渡辺