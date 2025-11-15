『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 期間限定イベント「Lost in the Book with Tim Burton′s The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」が11月21日（金）より開催決定！
株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと制作のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』にて、期間限定イベント「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」の開催が決定いたしました。
■ Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～
期間限定のストーリーとミッションを楽しめる「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」を開催いたします。詳細は、今後ゲーム内のお知らせにてご案内いたします。◆開催期間：11月21日17:00~12月31日14:59
■ あらすじ
図書館で見つけた１冊の本。開くと突然光が溢れ出し……目を開けると、再び『ハロウィン・タウン』に迷い込んでいた―――！？以前と様子が違う町、未知のホリデー『クリスマス』、そして謎の男・スウィングとの出会い。彼と「ウギー・ブギー」の目的とは？恐怖の王「ジャック・スケリントン」と共にクリスマスを探求しよう！
■ カードイラスト紹介
・SSR デュース[ナイトメアークーリエ]
・SSR ジャック[ナイトメアークーリエ]
・SSR ラギー[ナイトメアークーリエ]
・SR ケイト[ナイトメアークーリエ]
・SR フロイド[ナイトメアークーリエ]
・SR リリア[ナイトメアークーリエ]
・SR シルバー[ナイトメアークーリエ]
・R エース[ナイトメアークーリエ]
・R カリム[ナイトメアークーリエ]
・R ルーク[ナイトメアークーリエ]
・R オルト[ナイトメアー・ギア]
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』概要
■タイトル：ディズニー ツイステッドワンダーランド■ジャンル：ヴィランズ学園ADV（アドベンチャー）ゲーム■対応OS：iOS / Android■公式サイト ： https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/ ■公式X： @twst_jp ■ストアURL・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/id1477455989 ・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.twst.jp&hl=ja ■作品概要：ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。この物語が描くのは、「悪役たち（ルビ：ヴィランズ）」の真の姿――。リズムとバトルで彩られた物語の世界へようこそ。■スタッフクレジット：原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン：枢やな（Supported by SQUARE ENIX）■企画・配信：アニプレックス＜『ディズニー ツイステッドワンダーランド』権利表記＞© Disney. Published by Aniplex※画像掲載、記事転載の際には記事にご記載ください。