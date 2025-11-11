“デニーズ＝青春の舞台”をテーマにした学生応援プロジェクト「#デニ部」第2弾は25種類のトッピングで自分好みにカスタマイズができる「クリスピークレープ」が11⽉19⽇(⽔)より提供開始！

