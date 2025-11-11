こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“デニーズ＝青春の舞台”をテーマにした学生応援プロジェクト「#デニ部」第2弾は25種類のトッピングで自分好みにカスタマイズができる「クリスピークレープ」が11⽉19⽇(⽔)より提供開始！
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2025年9⽉3⽇（⽔）よりス タートした学⽣向け新プロジェクト「#デニ部」（読み：でにぶ）の第2弾として、ワンコインから楽しめるお得なメニュー「クリスピークレープ」を 11⽉19⽇（⽔）より発売いたします。
「#デニ部」プロジェクトは、“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学⽣の皆さまが放課後に安⼼して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組みです。放課後の"何気ない時間"に、気軽に⽴寄れる"放課後のいつもの居場所"として、デニーズは、友達と過ごすそのひとときを、いつもよりちょっとだけ特別な時間に変える空間とメニューでお迎えします。
■第二弾は、パリもち食感の「クリスピークレープ」がドリンクバーつきでワンコイン
「#デニ部」第二弾として登場する「クリスピークレープ」は、学⽣限定の特別価格で、通常880円（税込）のところ、500円（税込）でドリンクバーつきでご提供します。「クリスピークレープ」は、パリパリともちもちの異なる食感を同時に楽しめることと、25種類の豊富なトッピングから自由にカスタマイズして⾃分だけのオリジナルクレープを作ることができるのが最大の特徴です。お好みやその⽇の気分に合わせて、甘いものと塩気のあるものをトッピングし新しい発見を楽しんだり、友達とシェアして食べ比べをしたりなど、放課後にぴったりのアレンジ体験を提供します。
さらに、クリスピークレープの楽しみを広げるために、トッピングは全部で25種類（各55円/税込）をご用意しています。デザート系から食事系まで、幅広いラインナップで新しい発⾒を楽しむことができます。
＜新メニュー紹介＞
クリスピークレープ～シュガーバター～＋ドリンクバー（1人分）
「#デニ部」第2弾の目玉メニューとして登場する「クリスピークレープ」は、パリもち食感が特徴です。まずはシンプルに、風味豊かなシュガーバターで素材本来の美味しさをお楽しみいただけます。ドリンクバー（1人分）もセットで学生限定の特別価格500円（税込）と大変お得です。
さらに、25種類もの豊富なトッピング（各55円（税込））をご用意しており、自由にカスタマイズして自分だけのオリジナルクレープを作ることも可能です。シンプルにそのまま味わうもよし、自分好みにアレンジするもよし、様々な楽しみ方で「クリスピークレープ」をご堪能ください。
ミニクリスピークレープ＆ミニフライドポテト 選べるトッピング2種つき＋ドリンクバー（1人分）
「甘い」と「しょっぱい」を一度に楽しみたい学生にぴったりなセットです。ミニサイズのクリスピークレープにポテトフライがついており、さらに25種類から選べるトッピングが2種もついているお得なセットです。お食事クレープにするもよし、甘じょっぱいを追求するもよし。ぜひアレンジの幅を広げてください。
ミニクリスピークレープ＆バニラアイス 選べるトッピング2種つき＋ドリンクバー（1人分）
デザート感覚で楽しめる、満足度の高い甘党向けセットです。ミニクリスピークレープに、冷たいバニラアイスを添えました。こちらも選べるトッピングが2種ついています。バナナ（3個）とチョコソースを選んで「チョコバナナクレープ」にするなど、アレンジを楽しめます。放課後のおしゃべりのお供に、ぜひお試しください。
＜おすすめトッピング例＞
バニラアイス／チョコレートソース
フライドポテト／ホイップクリーム
キャラメルソース
フライドポテト／生ハム／サラダ
■「#デニ部」について
“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学生の皆さまが放課後に安心して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組みです。授業のあと、テスト明け、部活帰りに、「ちょっと寄り道したい」「友人とだらだら過ごしたい」そんな放課後の“何気ない時間”に、気軽に立ち寄れる“放課後のいつもの居場所”。デニーズでは、友達と過ごすそのひとときを、いつもよりちょっとだけ特別な時間に変える空間とメニューでお迎えします。
学割適⽤条件および利⽤⽅法
• 対象： 中学⽣以上の「学⽣」
• 適用時間： 平⽇15時から21時限定 (平日とは祝日を除く月曜日から金曜日です)
• 利用方法： お会計時に学⽣証ご提⽰⼜は デニーズアプリに表示されるデニ部学⽣証ご提示で割引
※「入部」はデニーズアプリへの登録をすると完了します
※会計時に学校名を伺う場合があります
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/campaign/denibu/
