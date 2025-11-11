クローラー式電気ブルドーザーの世界市場2025年、グローバル市場規模（純電動型、ハイブリッド型）・分析レポートを発表
2025年11月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クローラー式電気ブルドーザーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、クローラー式電気ブルドーザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のクローラー式電気ブルドーザー市場概要
本レポートによると、世界のクローラー式電気ブルドーザー市場は2024年に1億米ドル規模に達し、2031年には1億5,000万米ドルに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.1％と堅調な伸びが期待されています。本報告書では、米国の関税政策および国際的な政策変化が市場競争構造や地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。
電動ブルドーザーは電動モーターによって駆動される土木機械であり、環境負荷が低く、エネルギー効率が高いこと、メンテナンスコストが低いこと、長寿命であること、騒音レベルが低いことが特徴です。従来型の内燃機ブルドーザーに比べて出力面では劣るものの、環境規制強化と技術進歩を背景に導入が進んでおり、将来的な成長が見込まれています。
________________________________________
製品特性と技術動向
クローラー式電気ブルドーザーは、キャタピラー式走行システムを持ち、道路造成、農地整備、土地開発、鉱山開発など幅広い用途で使用されます。近年では、バッテリー技術の進化や電力変換効率の向上により、運転時間の延長と出力安定性が大きく改善されています。また、ハイブリッド型の導入により、電動化と出力強化の両立が実現しつつあります。
さらに、テレマティクス技術や自動運転システムとの統合が進み、作業効率と安全性の両面で性能が向上しています。環境対応型建設機械の需要拡大を背景に、電動ブルドーザーはゼロエミッション化を目指す建設業界の重要な装置として位置付けられています。
________________________________________
調査手法と分析構成
本レポートは、メーカー別・地域別・製品タイプ別・用途別に、定量的および定性的な分析を行っています。市場規模、販売量、価格動向、供給・需要バランス、技術革新の進展などを総合的に評価し、競争環境を明確にしています。さらに、2025年時点での主要企業の市場シェアや製品事例を基に、業界のリーダー企業と新興メーカーの動向を比較分析しています。
________________________________________
市場の主要特徴
2020年から2031年までの期間における消費額、販売数量、平均販売価格を算出し、各地域・用途・製品タイプごとの市場予測を提示しています。市場拡大の主因は、環境規制の強化、燃料コストの上昇、再生可能エネルギー利用の促進などが挙げられます。一方で、高価格と電池容量の制約が依然として課題です。
今後は、持続可能な建設機器への需要が高まる中、再生エネルギーによる充電インフラの整備が進むことで、市場拡大が加速する見込みです。
________________________________________
調査の目的
本報告書の主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場規模と成長可能性の明確化。
