32歳・妊活女性の“不安な時間”を支えた温石 バザルト（R）ストーントリートメントとは
妊活中の心と体を支えた、サロンでの温もりの積み重ね
愛知県刈谷市の認定サロン「ritorico_aroma」から、妊活を続けていたお客様による嬉しい報告が届きました。
32歳で人工授精を行っていたお客様は、精神的な落ち込みが続く中で、気持ちを整えるための時間を求めてサロンを訪れました。
阿部先生が提案したのは、遠赤外線の温熱効果を活かした「バザルト（R）温石トリートメント」。
1か月目に3回、その後も2か月間にわたって合計8回の施術を受けながら、体をじっくり温め、冷えの改善をサポートしました。
「最初は冷えが強くて、足先まで温かくなるまでに時間がかかりました。
でも続けるうちに、汗が出やすくなり、体全体が温まりやすくなっていきました。
施術を受ける日はぐっすり眠れて、気持ちまで軽くなる感覚がありました。」
心と体を整える時間を重ねるうちに、基礎体温が安定し、生理周期も整ってきたといいます。
その約4か月後、移植を経て妊娠が判明。
「妊活中の焦りから離れて、自分の体に向き合う時間がもてたことが、結果につながったのかもしれません」とお客様は振り返ります。
阿部先生は「体が温まることで血流が整い、自律神経のバランスも落ち着いていきます。
体の変化と一緒に表情が柔らかくなっていく瞬間が、とても印象的でした。
心が折れそうな時に“自分を取り戻せる場所”があることは、女性にとって大きな力になります。
そのひとときに寄り添えるサロンでありたい」と語っていました。
【サロン情報】
ritorico_aroma（愛知県刈谷市）
担当セラピスト：阿部
URL：https://www.ritorico-aroma.com
“温めるバザルト（R）ケア”が導く、妊活の新しいかたち
バザルト（R）温石トリートメントは、遠赤外線を放つ玄武岩を使った温熱ケア。
体の深部をやさしく温めることで血流を促し、自律神経の調整やホルモンバランスを支えるサポートとして注目されています。
「ritorico_aroma」では、体の冷えやストレス、疲労感などを抱える女性に向け、心身の両面からアプローチするケアを実践。
施術を通して、血色や肌の明るさが戻り、気持ちが軽くなったと感じる方も多いといいます。
株式会社ウェルフィットが運営するバザルト（R）スクールでは、全国の認定サロンを通じて、
「温めて整える」という新しいアプローチを広げています。
体を温めることが、自分を大切にする第一歩になる――。
その想いを胸に、これからも地域の女性たちを支えていく予定です。
