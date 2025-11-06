¡ãÄûÀµÇÛ¿®¡äËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼¢²ì¤Î¹ÈÍÕÀä·Ê
※令和7年11月6日10時に配信した本件リリース内「 小谷城跡 」の画像に誤りがございましたので、以下のとおり訂正し、再送させていただきます。申し訳ございませんがご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
¡¡¸Ð¹ñ¡¦¼¢²ì¤Î½©¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÎ¤»³¤Î¤â¤ß¤¸Æ»¡¢¸Å»û¤ÎÄí¤ËÉñ¤¦°ìÍÕ¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Î·öÁû¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Àè¤Ë¤³¤½¡¢ÀÅ¤«¤ÊÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë½©¤Î½Ö´Ö¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¼¢²ì¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
½ÕÆü¿À¼Ò
ÃÓ¤Ë±Ç¤ëÂç¥â¥ß¥¸¤Î´ñÀ×¡¦¡¦¡¦¼½ÃÏ±¡
¡¡°Ë¿á»³Ï¼¤ËÐÊ¤à¸Å»û¡£»³ÌçÏÆ¤Ë¤Ï¡¢¼ùÎð200Ç¯°Ê¾å¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂç¥â¥ß¥¸¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¡¢²«¥â¥ß¥¸¤äÂÝ¤ÎÎÐ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¸«»ö¤Ç¤¹¡£»û±¡Æâ¤ÎÃÓ¤Ë±Ç¤ë¹ÈÍÕ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ì¾½ê¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡ÊÆ¸¶»Ô¾åÌî1
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡JRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡Ö¶á¹¾Ä¹²¬±Ø¡×¤è¤ê¡¡¸Ð¹ñ¥Ð¥¹¡Ö¥¸¥ç¥¤°Ë¿á¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó30Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.za.ztv.ne.jp/shicchiin/index.html
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-58-0531¡¡¢¨ËÜÆ²ÇÒ´Ñ¤ÏÍ×Í½Ìó
ÈæÎÉ»³¼Ú·Ê¤Î¹ÈÍÕ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¦¡¦¡¦¶½À»»û
¡¡ÈæÎÉ»³·Ï¤òË¾¤à¹ÈÍÕ¤Î»û¡£¶Æâ¤Îµì½¨ÎÙ»ûÄí±à¤Ï¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤Ç¡¢À¶Î®¤ÈÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ëÌÚ¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É÷·Ê¤Ï¹âÅç¿ï°ì¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£Àï¹ñÉð¾¡¦µàÌÚ»á¤ÎÊîÄó»û¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç½©¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊÇÒ´ÑÎÁ300±ß¡Ë
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡¹âÅç»ÔµàÌÚ´äÀ¥374
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡JR¸ÐÀ¾Àþ¡Ö°ÂÆÞÀî±Ø¡×¤è¤ê ¥Ð¥¹µàÌÚÀþ¡ÖµàÌÚ³Ø¹»Á°¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó15Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://takashima-kanko.jp/spot/2018/06/post_80.html
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0740-38-2103
²«ÍÕ¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¸Å¤Î¿À¼Ò¡¦¡¦¡¦½ÕÆü¿À¼Ò
¡¡¶Æâ¤òÊñ¤àÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬°ìÀÆ¤Ë²«ÍÕ¤·¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï²«¶â¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Í³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¡¢Å·Ê¿Ç¯´Ö¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤ÎÄ´ÏÂ¤¬Èþ¤·¤¤¾ì½ê¡£ÃÏ¸µ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë½©¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡¸¤¾å·´Ë¶¿Ä®»Í½½¶å±¡473
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¶á¹¾Å´Æ»¡ÖË¶¿±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó15Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä https://toyosato-kanko.jp/spot/spot-3735/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-35-3737¡ÊË¶¿Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¹ÈÍÕ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇºÌ¤ë¶Æâ¡¦¡¦¡¦´¤²°Áµ»û
¡¡À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬»³Ãæ¤ÎÅÚ¤òÍÑ¤¤¤Æ´¤¤ò¾Æ¤«¤»¡¢»ÍÅ·²¦»û·úÎ©¤ÎºÝ¤ËÍÑ¤¤¤¿¤Î¤¬»ûÌ¾¤ÎÍ³Íè¡£½©¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¹ÈÍÕ¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÊ¤¤¤¡¢¶Æâ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦È¬Æü»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤ß¤«¤éÎë¼¯»³Ì®¤Þ¤Ç¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¤²°Áµ»û¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×-Í©¸¼¡×ÎáÏÂ7Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ～21»þ
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡Åì¶á¹¾»Ô·úÉô´¤²°»ûÄ®436
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¦JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡ÖÇ½ÅÐÀî±Ø¡×¤è¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤ÆÌó25Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¶á¹¾Å´Æ»¡ÖÈ¬Æü»Ô±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ20Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤ÆÌó5Ê¬
¢¨Æ»Ãæ¡¢Æ»Éý¤¬¶¹¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡http://www.kawarayaji.com/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0748-22-1065
¿ÆóÂ¤æ¤«¤ê¤Î¹ÈÍÕÌ¾»û¡¦¡¦¡¦ÊõËþ»û
¡¡¿ÆóÂÀ»¿Í¤æ¤«¤ê¤Î¸Å»û¡£½©¤Ë¤Ï¶Æâ¤Î¥Ï¥Ê¥Î¥¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÖ¡¦²«¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢»û¤òÍ¥¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¹ÈÍÕ¤Î¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤ëÀÅ¤«¤ÊÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡°¦ÃÎ·´°¦ÁñÄ®°¦ÃÎÀî1562
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Û¶á¹¾Å´Æ»/ËÜÀþ ¡Ö°¦ÃÎÀî¡× ²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡ÛÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖÈ¬Æü»ÔIC¡×¤«¤éÌó25Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÉ§º¬IC¡×¤«¤éÌó30Ê¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¸ÐÅì»°»³SIC¡×¤«¤éÌó15Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä https://www.town.aisho.shiga.jp/kankou/rekishi/jisya_bukkaku/3711.html
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-42-3906
½©¤ËÀ÷¤Þ¤ëÄí±à¤ÎÈþ·Ê¡¦¡¦¡¦µìÉ§º¬ÈÍ¾¾¸¶²¼²°Éß¡Ê¤ªÉÍ¸æÅÂ¡ËÄí±à
¡¡°æ°Ë²È¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¾¡Äí±à¡£½©¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¥â¥ß¥¸¤¬¿§¤Å¤¡¢Í¥²í¤Ê·Ê´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊºÌ¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ÐÅÔ¤Î²í¡£¸ÐÈÊ¤ÎÉ÷¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÊÌ¸ø³«¡ä¡¡11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡ÊÆþ±àÄùÀÚ 15»þ30Ê¬¡Ë
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡É§º¬»Ô¾¾¸¶Ä®515
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡ÖÉ§º¬±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó30Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/8/3/10970.html
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-26-5833¡ÊÉ§º¬»Ô Ê¸²½ºâ²Ý¡¡»ËÀ×À°È÷·¸¡Ë
·ÌÎ®¤Ë±Ç¤¨¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÂì¡¦¡¦¡¦Âç¼Ø¥öÊ¥¡ÊÂçÂí¿À¼Ò¡Ë
¡¡¡ÖÂç¼Ø¥öÊ¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ê¾¡ÃÏ¤òÎ×¤à¡¢À¶Î®±è¤¤¤Î¿À¼Ò¡£¿¼¤¤·ÌÃ«¤òÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÂì¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤Î¿À¡¦¼«Á³¤Î¿À¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ëÀ»°è¤Ç¡¢½©¤Ï°ìÁØ¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÙÇ·Èø1585
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Û¡¡JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡Ö²ÏÀ¥±Ø¡×¤è¤ê¡¢¸Ð¹ñ¥Ð¥¹¹ÃÎÉÀþ¡ÖÉÙÇ·Èø¡×²¼¼Ö¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡Û¡¡Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖÉ§º¬IC¡×¤è¤êÌó20Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂ¿²ìSIC¡×¤è¤êÌó10Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ähttps://taga-kankou.sub.jp/shrine_temple/sh-spot-03.php
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-48-1553¡ÊÂ¿²ì´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
Äí±à¤Ë¹¤¬¤ë½©¿§¤ÎÆ»¡¦¡¦¡¦ÅìÊý»³°ÂÍÜ»û
¡¡¼¢²ì¸©»ØÄêÌ¾¾¡¤ÎÄí±à¤òÍ¤¹¤ë¸ÅÑë¡£¶Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»²Æ»¤«¤é»³Ìç¡¢¤½¤·¤ÆÄí±à¤Þ¤Ç¤¬¹ÈÍÕ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¡¢ÀÖ¤äÜô¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÄí¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È±£¤ì¤¿Ì¾¾¡¡É¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡·ªÅì»Ô°ÂÍÜ»û88
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Û¡¡JRÁðÄÅÀþ¡Ö¼ê¸¶±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó20Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡ÛÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö·ªÅìIC¡×¤è¤êÌó£µÊ¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä https://www.anyouji.org/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡077-552-0082
¶õÃæ¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë½©¤ÎÄ¯Ë¾¡¦¡¦¡¦È¬È¨»³¥íー¥×¥¦¥§ー
¡¡È¬È¨»³¤ÏÉ¸¹â271.9m¤Î»³¤Ç¡¢1585Ç¯¡ÊÅ·Àµ13Ç¯¡ËË¿Ã½¨¼¡¤¬ÃÛ¤¤¤¿È¬È¨»³¾ë¤Î¾ëÀ×¤Ç¤¹¡£
¡¡»³Äº¤«¤é¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤Èµì¾ë²¼Ä®¤òË¾¤ß¡¢½©¤Ë¤Ï»³¡¹¤òÀ÷¤á¤ë¹ÈÍÕ¤¬´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»³Ï¼¤«¤é»³Äº¤òÌó£´Ê¬¤Ç·ë¤Ö¥íー¥×¥¦¥§ー¤«¤éÄ¯¤á¤ë¶õÃæ»¶Êâ¤âÌ¥ÎÏ¡£»³Äº¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÁë¤«¤éË¾¤à¹ÈÍÕ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡¶á¹¾È¬È¨»ÔµÜÆâÄ®
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡ÛJRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡¦¶á¹¾Å´Æ»¡Ö¶á¹¾È¬È¨±Ø¡×ËÌ¸ý6ÈÖ¾è¤ê¾ì¤è¤ê¶á¹¾¥Ð¥¹¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹Ì¿»û¹Ô¤¡ÖÈ¬È¨ËÙ¡ÊÂç¿ùÄ®¡ËÈ¬È¨»³¥íー¥×¥¦¥§ー¸ý¡×²¼¼Ö ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡ÛÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖÎµ²¦IC¡×¤è¤êÌó25Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹Ãó¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×
¡ã¥íー¥×¥¦¥§ー¾è¼ÖÎÁ¶â¡Ê±ýÉü¡Ë¡ä¡¡¤ª¤È¤Ê¡§950±ß¡¡¤³¤É¤â¡§480±ß
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.ohmitetudo.co.jp/ropeway/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0748-32-0303
ÎÐ¤È¹È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¦¡¦¡¦ÀãÌî»³
¡¡ÅÐ»³Æ»±è¤¤¤Î¹ÈÍÕ¤¬ÅÀºß¤·¡¢¿ËÍÕ¼ù¤ÎÎÐ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Á¯¤ä¤«¡£Äº¾å¤«¤é¤Ï¸ÐÅìÊ¿Ìî¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢½©À²¤ì¤ÎÆü¤Ë¤ÏÈæ±Ã»³¤Þ¤ÇË¾¤à¤³¤È¤â¡£¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»³¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡³÷À¸·´Îµ²¦Ä®Àî¼éÃÏÀè
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡Ö¶á¹¾È¬È¨±Ø¡×Æî¸ý¤è¤ê¡¡¶á¹¾Å´Æ»¥Ð¥¹¡¦È¬È¨Îµ²¦Àþ¡ÖÀî¼é¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó15Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä https://ryuoh.org/hiking/#yukinoyama
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0748-58-3715¡ÊÎµ²¦Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¾ëÀ×¤Ë¹¤¬¤ë¹ÈÍÕ¥ï¥ó¥Àー¡¦¡¦¡¦ÃæÌî¾ëÀ×¡ÊÆüÌî¾ëÀ×¡Ë
¡¡³÷À¸»á¶¿¸ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ëÀ×¤Ç¡¢½©¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤¬ÀÐ³À¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¿À¼Ò¤¬·ú¤ÄÀÅ¤«¤ÊµÖ¤Ë»Ä¤ë°ä¹½¤¬¡¢Àï¹ñ¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüÌîÀî¥À¥à¸ÐÈÊ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤âÈþ¤·¤¯¡¢¹ÈÍÕ¤È¿åÊÕ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡³÷À¸·´ÆüÌîÄ®À¾ÂçÏ©2869
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡ÛJRÈüÇÊ¸ÐÀþ ¡Ö¶á¹¾È¬È¨±Ø¡× ¤Þ¤¿¤Ï¶á¹¾Å´Æ»/ËÜÀþ ¡ÖÆüÌî±Ø¡×¤è¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶á¹¾Å´Æ»¥Ð¥¹¡ÖÆüÌîÀî¥À¥à¸ý¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡Û¡¦Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖÈ¬Æü»ÔIC¡×¤è¤êÌó20Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö¹Ã²ìÅÚ»³IC¡×¤è¤êÌó20Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ähttps://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/888/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0748-52-6577¡ÊÆüÌî´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
Îò»Ë¤È¹ÈÍÕ¤ÎÅ·¶õ»¶Êâ¡¦¡¦¡¦»°±À¾ëÔ®
¡¡¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤Î»³¾ëÀ×¤Ç¡¢ÅÐ»³Æ»¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¹ÈÍÕ¤¬ÅÀºß¡£ÂÝ¤à¤¹ÀÐ³À¤äµðÂç¤ÊÈ¬¾æ´ä¤Ë±Ç¤¨¤ëÀÖ¤ä²«¤ÎÍÕ¤¬¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤ÎÂÐÏÃ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Äº¾å¤«¤é¤Ï¸ÐÆî¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤¬Ë¾¤á¡¢½©¤Î»¶ºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌ¾½ê¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡¸ÐÆî»ÔµÈ±Ê
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Û¡¡JRÁðÄÅÀþ¡Ö»°±À±Ø¡×²¼¼Ö ¥¿¥¯¥·ー¤Ë¤ÆÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡ÛÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö·ªÅì¸ÐÆîIC¡×¤è¤êÌó26Ê¬¡¢»°±À¾ëÔ® °ÆÆâ½ê¼êÁ°¤ÎÎÓÆ»±¦ÀÞÌó£³Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.burari-konan.jp/kanko/meisho/mikumojoushi-hachijoiwa/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0748-71-2157¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¸ÐÆî»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
ÈüÇÊ¸Ð¤òË¾¤à¹ÈÍÕ¤Î»³¾ë¡¦¡¦¡¦¾®Ã«¾ëÀ×
¡¡Àõ°æÄ¹À¯¤È¤ª»Ô¤ÎÊý¤æ¤«¤ê¤Î»³¾ëÀ×¡£¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï»³Á´ÂÎ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢ÀÐ³À±Û¤·¤ËË¾¤àÈüÇÊ¸Ð¤ÎÄ¯¤á¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¥í¥Þ¥ó¤È¼«Á³Èþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢»³Á´ÂÎ¤¬À÷¤Þ¤ë±£¤ì¤¿¹ÈÍÕÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä¡¡Ä¹ÉÍ»Ô¾®Ã«·´¾åÄ®¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¸ÐËÌÄ®°ËÉô
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¡¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡ÛJRËÌÎ¦ËÜÀþ¡Ö²ÏÌÓ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó30Ê¬¡¿¥¿¥¯¥·ー¡¿¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÍÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¡Ê11·î¤ÎÅÚÆü½ËÆü¡Ë¤ÏÏ¼¡ÖÀï¹ñ¥¬¥¤¥É¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤«¤éÃæÊ¢¤Þ¤Ç¥·¥ã¥È¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¹¤¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Åßµ¨¤Ï¡¢ÀÑÀã¤äÎÓÆ»¤ÎÅà·ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÀÑÀã»þ¤ÏÎÓÆ»¤ÎÄÌ¹Ô¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼Ö¡ÛËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾®Ã«¾ëSIC¡×¤«¤éÌó£·Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://kitabiwako.jp/spot/spot_736
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡0749-53-2650¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Ä¹ÉÍ´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
²«¶â¤Ëµ±¤¯ÀéÇ¯¥¤¥Á¥ç¥¦¡¦¡¦¡¦ÏÂÅÄ¿À¼Ò
¡¡¼ùÎð600Ç¯°Ê¾å¤ÈÅÁ¤ï¤ëÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¶Æâ¤ò²«¶â¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÍîÍÕ¸å¤Ï°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö²«¶â¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡×¤¬¸½¤ì¡¢Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â»Ä¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ã½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡ä ÂçÄÅ»ÔÌÚ²¼Ä®7-13
¡ã¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡ä¡¦JRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡ÖÁ·½ê±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó13Ê¬
¡¦µþºåÀÐ»³ºäËÜÀþ¡Ö¶Ó±Ø¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁ·½êËÜÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬
¡ãWEB¥µ¥¤¥È¡ä http://www.wadajinja.jp/
¡ãÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡ä¡¡077-522-2057
