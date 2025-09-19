¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
chocoZAP½é¤Î¸øÀß¥¸¥à9/18¿Üºê»Ô¤ËÃÂÀ¸ ÁíÌ³¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·RIZAP¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤·ò¹¯µòÅÀ¤Ø ～°ì²¯Áí·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ～
https://digitalpr.jp/table_img/2574/118251/118251_web_1.png
¡¡RIZAP¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¥¸Í ·ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢RIZAP¡Ë¤Ï¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÆïÀ¥ ¹Ìºî¡Ë¤ÈÄù·ë¤·¤¿·ò¹¯Áý¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¢¨1¤Ë´ð¤Å¤¡¢´±Ì±Ï¢·È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¡×¤ò2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¿Üºê»Ô¤¬¿·Àß¤¹¤ë¸øÀß¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤ò¡ÖchocoZAP¡×¤Î²°¹æ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢RIZAP¤«¤éÀìÌç¿Íºâ¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2025Ç¯4·î22ÆüRIZAP¥°¥ëー¥×¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¤Þ¤Á¤Î¸µµ¤¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡É»þÂå¤Ø¡¡RIZAP¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡×https://www.rizapgroup.com/news/detail?topics_id=1298
¼Ì¿¿º¸¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËchocoZAP¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥óµÇ°¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò
¼Ì¿¿±¦¡§ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇÉ¸¯¤·¤¿RIZAP¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³
¢£´±Ì±Ï¢·È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à3¹æÅ¹¡ÖchocoZAP¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖchocoZAP¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¡×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÍÜÉã»Ô¤Î¡ÖchocoZAP¤ä¤ÖY¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¡¢»°½Å¸©ÌÚÁ¾Ì¨Ä®¤Î¡ÖchocoZAPÌÚÁ¾Ì¨Å¹¡×¤ËÂ³¤¯¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¤ÎÂè3¹æÅ¹¤Ç¤¹¡£Á°Îã¤È¤Ê¤ë2Å¹¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¿Üºê»Ô¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤«¤é¼Ú¤ê¾å¤²¤¿¶õ¤Å¹ÊÞ¤Ë±¿Æ°»ÜÀß¤ò¿·Àß¤·¡¢RIZAP¡ÊchocoZAP¡Ë¤«¤é¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬¤½¤ÎÅ¹ÊÞ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡RIZAP¤Ï¿Üºê»Ô¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î±¿Æ°Â¥¿Ê¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë±¿Æ°¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAP¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡§¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¿ÀÅÄ»ú²¼ÀÚ2500-1 ¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹Æâ
¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§149.705Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ê45.3ÄÚ¡Ë
¡¦±Ä¶È³«»Ï¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30～21:30
¡¦ÍøÍÑÎÁ¶â¡§2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ3,278±ß¡Ë/·î
¡¦Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡§¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡Ê¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¢¥Ö¥Ù¥ó¥Á¡¢¥ì¥Ã¥°¥×¥ì¥¹¡¢¥é¥Ã¥È¥×¥ë¥À¥¦¥ó¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥×¥ì¥¹¡¢¥¢¥Ö¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¥§¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¹¥Úー¥¹¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Ð¥¤¥¯¡Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¢¥»¥ë¥ÕÃ¦ÌÓ¡¢¥é¥ó¥É¥êー¡¢¥«¥é¥ª¥±
¢¨¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¸¥à°Ê³°¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê1ÏÈ20Ê¬～¡Ë¡£°ìÅÙ¤Ë£´ÏÈ¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£RIZAP½é¤Î¼èÁÈ¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡RIZAP¤Ï¡Ö°ì²¯Áí·ò¹¯¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¦½õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¸µµ¤¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡É¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¹½ÁÛ¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ò¹¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±Æ±»Î¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ÎÎØ¤ò¹¤²º¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Íºâ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿Üºê»Ô¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¿¦°÷¤Î·î¤Î¶ÐÌ³Æü¿ô¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤ëÀìÌç¿Íºâ¤È¤·¤Æ¡¢RIZAP¥È¥ìー¥Êー¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤Î°ìÉô¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Üºê»Ô¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëRIZAP¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿¿²¬ ·ÐÀ®¡Ê¤Þ¤ª¤«¡¡¤Ä¤Í¤Ê¤ê¡Ë
¡ã·ÐÎò¡ä
2017Ç¯¡§RIZAP³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò
RIZAP¿å¸ÍÅ¹¤ò·Ð¤ÆRIZAPËÌÀé½»Å¹ Å¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÎòÇ¤
2024Ç¯¡§chocoZAPÅ¹ÊÞ½ä²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤Á¤ç¤³¥µ¥Ý¡×¤Î¿Íºâ¶µ°é¤ª¤è¤Ó¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¾»ö
2025Ç¯9·î¡§¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤È¤·¤ÆÃåÇ¤
¡ã¿¿²¬¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡Ö2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é11·îËö¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü9»þ～18»þ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Üºê»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë±¿Æ°ÂÎ¸³²ñ¤òchocoZAP¥Þ¥ë¥Ê¥«¿ÜºêÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢·ò¹¯¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£°ì²¯Áí·ò¹¯¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡¡¡Ö°ì²¯Áí·ò¹¯¼Ò²ñ¡×¤È¤Ï¡¢Ê¿À®28Ç¯¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö°ì²¯Áí³èÌö¼Ò²ñ¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¡¢RIZAPÆÈ¼«¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡RIZAP¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿Þ¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¡¦¿Íºâ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢RIZAP¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð±Ä»ñ»º¤òÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤Ï¡¢½»Ì±¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦RIZAP¤Î»°¼Ô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤äQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡RIZAP¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÀßÈ÷¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¥Çー¥¿¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÄÉµá¤ä·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖchocoZAP(¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×)¡×³µÍ×
¡»¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö´ÊÃ±¡×¡¢¡ÖÊØÍø¡×¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
¡»Å¹ÊÞ¿ô¡§1,823Å¹ÊÞ¢¨2
¡»ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û3,278±ß(ÀÇ¹þ)
¡»ÆÃÄ§
¡¡2022Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¡¢¡Ö1Æü5Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤¥È¥ì¡¦·ò¹¯½¬´·¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢±¿Æ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç1,823Å¹ÊÞ¢¨2¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï123.0Ëü¿Í¢¨3¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à²ñ°÷¿ôÆüËÜ°ì¢¨4¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://chocozap.jp/¡¡
¢¨2¡§2025Ç¯8·î14Æü»þÅÀ
¢¨3¡§2025Ç¯8·î14Æü»þÅÀ
¢¨4¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´ºº¤Ë°Íµò¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡£ºßÀÒ²ñ°÷¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à³Æ¼Ò¤Î¸øÉ½ÃÍµÚ¤ÓÈó¸øÉ½¼Ò¤ÏÇä¾åÅù¤«¤é¿ä·×ÃÍ¤ÎÈæ³Ó¡£(2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://lp.chocozap.jp/note-03/¡Ë
