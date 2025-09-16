スーパーのレジ係から外資系ホテル支社長まで。異色のキャリアを持つ薄井シンシア氏がICCコンサルタンツの Chief Empowerment Officerに就任
株式会社ICCコンサルタンツ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:曽根 靖雄、以下「当社」）は、2025年9月より、薄井シンシア氏をChief Empowerment Officer（最高エンパワーメント責任者）として迎え入れたことをご報告いたします。薄井氏は、47歳でキャリアを再スタートし、外資系ホテルの日本支社長にも抜擢されるなど異色の経歴を持つエンパワーメントのエキスパートです。今回の協業により、当社の「人生の転機をプロデュースする」というミッションをさらに発展させ、新たな価値提供に取り組んでまいります。
＜ICCがChief Empowerment Officerをお迎えする意義＞
1. 事業領域の拡張と新たな価値創造
当社は36年以上にわたり、IBPビジネス留学、高校留学、大学留学など、主に学生・若手社会人向けの「人生の転機」となる体験を提供してきました。薄井氏の参画により、これまでの事業領域を拡張し、保護者世代や若手からミドルシニア層のキャリア再構築支援など、より幅広い層への価値提供が可能となります。
2. 「世界を楽しむ」ビジョンの具現化
当社の新ビジョン「Explore the World ― 世界を楽しむ」は、年齢や立場に関係なく、すべての人が自分らしい人生を切り拓くことを支援するものです。薄井氏の「専業主婦から外資系ホテル幹部へ」という実体験に基づくエンパワーメント手法は、このビジョンを体現するものです。
3. 組織の多様性とイノベーション創出
変化の激しい時代において、企業が持続的に成長するためには、多様な個性が輝く組織づくりが不可欠です。薄井氏の参画により、当社社員や若手社員のエンパワーメントが加速し、より革新的なサービス開発が期待されます。
今後の展開
協業の第一弾として、薄井氏の子育て経験と企業での人材育成ノウハウを活かした「保護者向け子育てコーチングサービス」を今秋提供開始予定です。このサービスは、子どもの可能性を最大限に引き出すためのメソッドを核とし、単なる子育て支援にとどまらず、社会全体における人と人のつながりを深める新たなアプローチとして展開してまいります。
薄井シンシア氏のコメント
17年間の子育てに専念した後、職場復帰を果たし、さまざまな業界で20年にわたりキャリアを積んできました。その中で、親としてもキャリアプロフェッショナルとしても、私が最も喜びを感じる瞬間は、人の潜在能力を見抜き、それを最大限に引き出すことだと気づきました。
人生のあらゆる場面には学びがあり、社会のどんなシーンにあっても、最も大切なのは「学ぶ姿勢」だと信じています。学ぶ意欲があれば、どんな環境の変化にも柔軟に対応し、自分らしい生き方を力強く実現することができるのです。私はChief Empowerment Officerとして、一人ひとりが持つ可能性を最大限に開花させるための支援を使命としています。
そして、この役割に任命してくださったICCコンサルタンツに心より感謝申し上げます。誰もが自分の力を信じ、前進できるような環境づくりに、これからも全力で取り組んでまいります。
Thank you!
Cynthia
薄井シンシア公式サイト：https://cynthiausui.work/
株式会社ICCコンサルタンツ代表取締役 曽根靖雄のコメント
薄井シンシアさんのキャリアは、年齢や立場に関係なく、人は何度でも自分らしい人生を切り拓けることを教えてくれます。そしてその力こそが、ICCの新ビジョン「Explore the World ― 世界を楽しむ」の本質です。
彼女が持つ“レジリエンス”--どんな状況でも、しなやかに、粘り強く前に進む力--は、変化の激しい時代にこそ必要なもの。ICCはこの力を軸に、人生の転機をより多くの人へ届けていきます。
＜株式会社ICCコンサルタンツ＞
■ 代表者:曽根 靖雄
■ 設立日:1988年4月（S63年4月）
■ 資本金: 5000万円
■ 会社HP:https://www.iccworld.co.jp/
■ 事業内容:事業内容:海外高校・大学進学コンサルティング、IBPビジネス留学プログラムの企画運営、海外生活サポート、Internship in Japanの企画運営、インバウンド研修事業、法人向けグローバル人材育成研修の企画運営
