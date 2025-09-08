日本自動化保管および検索システム市場は、インテリジェントなマテリアルハンドリング技術と次世代物流イノベーションを原動力として、2033年までに16億8840万米ドルに達すると予測されている。

